Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.

Κριός

Θα χρειαστεί αρκετή προσοχή σήμερα σε ζητήματα νομικής φύσης ή σε ταξίδια. Δώστε την δέουσα προσοχή στις ειδήσεις που λαμβάνετε από το εξωτερικό, ειδικά εάν αφορούν τις δραστηριότητες σας. Μια συναλλαγή που αναβαλλόταν συνεχώς για λόγους που δεν μπορούσατε να ελέγξετε, τώρα μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ταύρος

Σήμερα αποτελεί μια εξαιρετική χρονική στιγμή να αναθεωρήσετε τις δαπάνες και τον προϋπολογισμό σας, ή να αλλάξετε οικονομική στρατηγική. Η μελλοντική σας υλική ευημερία εξαρτάται από την ορθότητα των αποφάσεων που θα λάβετε αυτή την χρονική περίοδο. Εξετάστε ευκαιρίες και ενισχύστε την θέση σας στον επαγγελματικό κύκλο, ώστε να μην χάσετε κάποια ευκαιρία για προαγωγή. Εάν αναζητάτε μια καινούργια δουλειά, τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κινηθείτε.

Δίδυμοι

Η μέρα αναμένεται να φέρει οξύνοια, αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό. Υπάρχει μια επιθετική σε στιγμές, που μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις ή αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές δεν έχουν διάρκεια. Ίσως όμως να αντιμετωπίσετε εχθρική στάση από τους γύρω σας, που όμως με την οξύνοια σας θα μπορέσετε να την αμβλύνετε.

Καρκίνος

Ίσως να χρειαστεί να κινηθείτε σήμερα υπόγεια για να πετύχετε τους στόχους σας, μια και οι εχθροί σας, κρυφοί και φανεροί, καραδοκούν. Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές δυσκολίες, το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος ώστε να το λύσετε οριστικά. Ίσως δε να βιώσετε τις μέρες αυτές κάτι δραματικό ή εξαιρετικά ενοχλητικό. Ας το αντιμετωπίσετε σαν μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούργια αρχή.

Λέων

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα.

Παρθένος

Μια διαφωνία ή ένα διαπληκτισμός με έναν συνεργάτη μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σήμερα, εάν δεν κάνετε και οι δύο ένα βήμα πίσω. Και οι δύο έχετε από την σκοπιά σας δίκιο και θα πρέπει να βρείτε τρόπο συνεννόησης. Η ψυχραιμία σας σε μια κατάσταση έντασης που θα υπάρχει θα βοηθήσει να επανέλθει η ηρεμία και να δούνε τα εμπλεκόμενα άτομα τις καταστάσεις στην σωστή τους διάσταση.

Ζυγός

Η νίκη που θα καταγράψετε θα μπορούσε να συνοδευτεί από σημαντικές απώλειες, καθώς από την μια θα είστε ενθουσιασμένοι, από την άλλη όμως θα συνειδητοποιήσετε, ότι εξαιτίας της νίκης σας αυτής μάλλον χάσατε έναν καλό φίλο… Η οικογενειακή σας ζωή θα σας απασχολήσει επίσης κατά την διάρκεια της μέρας, μια και υπάρχει μια ένταση που σας αποσπά την προσοχή από τις υποχρεώσεις σας. Χειριστείτε τις καταστάσεις με υπομονή και διπλωματία για να επιλυθούν εν τη γενέσει τους.

Σκορπιός

Ίσως να σας πιέσει ψυχολογικά η μέρα και να θελήσετε να απομονωθείτε. Συνιστάται να λύσετε προβλήματα που σας ακολουθούν από το παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανοίξετε την πόρτα προς την ευημερία και την αρμονική ζωή. Μην ξεκινάτε ωστόσο καινούργια έργα και αποφύγετε να υπογράψετε συμβόλαια.

Τοξότης

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Αιγόκερως

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.

Υδροχόος

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Ιχθείς

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.