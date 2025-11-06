Τα τρία ζώδια που δοκιμάζονται επαγγελματικά τον Νοέμβριο

Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει και θα επηρεάσει τρία ζώδια στο επαγγελματικό κομμάτι τον φετινό Νοέμβριο.

Όταν ο Ερμής κινείται ανάδρομα, δεν επηρεάζει μόνο την επικοινωνία, αλλά και τα νεύρα μας. Όπως αναφέρει το bovary.grπό τις 9 έως τις 29 Νοεμβρίου 2025, ο πλανήτης της επικοινωνίας θα κινείται ανάδρομα στον Τοξότη και τον Σκορπιό, προκαλώντας σύγχυση, παρεξηγήσεις και μικρά εμπόδια στην καθημερινότητα, αλλά και στην δουλειά.

Τα projects καθυστερούν, τα e-mails χάνονται ανάμεσα στα spam και η διάθεση ταλαντεύεται ανάμεσα στην έντονη συγκέντρωση και την πλήρη υπερφόρτωση. Για κάποια ζώδια, αυτή η περίοδος θα είναι μια πραγματική δοκιμασία για την υπομονή τους.

Τα τρία ζώδια που θα δοκιμαστούν στην δουλεία τους το Νοέμβριο

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, που κυβερνώνται από τον Ερμή, η ανάδρομη πορεία του μοιάζει σαν κάποιο αστρικό αστείο. Ξαφνικά, τα δυνατά τους σημεία που είναι η επικοινωνία, ο συγχρονισμός και η κοινωνικότητα, αρχίζουν να παρουσιάζουν εμπόδια. Τα μηνύματα μένουν αναπάντητα, οι παρεξηγήσεις πληθαίνουν και κάθε brainstorming μοιάζει περισσότερο με «brainfog».

Γενικότερα, προσπαθήστε να μην παίρνετε τα πράγματα πολύ προσωπικά. Παρατηρήστε, αναλύστε και κρατήστε σημειώσεις και από τον Δεκέμβριο, όλα θα αρχίσουν να μπαίνουν στη θέση τους, αποδεικνύοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι κακοτυχίες στο κομμάτι της δουλειάς άξιζαν τον κόπο.

Τοξότης

Επειδή ο Ερμής κινείται ανάδρομα στο ίδιο το ζώδιο του Τοξότη, η πίεση θα είναι εντονότερη. Η φυσική ανάγκη του Τοξότη για ελευθερία και πρόοδο θα συγκρουστεί με καθυστερήσεις και περιορισμούς, που τους κάνουν να νιώθουν εγκλωβισμένοι.

Σχέδια, παρουσιάσεις ή επαγγελματικά βήματα μπορεί να καθυστερήσουν, όμως το σύμπαν τους στέλνει ένα μήνυμα. Ήρθε η ώρα να επανεξετάσουν την πορεία τους. Ίσως οι στόχοι που είχαν θέσει να μην ταιριάζουν πια με αυτό που πραγματικά τους γεμίζει. Ο Νοέμβριος ζητά ενδοσκόπηση, ενώ ο Δεκέμβριος θα φέρει νέα αρχή με καθαρή κατεύθυνση.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί θα νιώσουν την ανάδρομη ενέργεια σε βάθος, καθώς ο Ερμής διέρχεται και από το δικό τους ζώδιο. Ό,τι μέχρι τώρα έμοιαζε σταθερό μπορεί να αρχίσει να κλονίζεται. Μπορεί να μιλάμε για συμβόλαια, επαγγελματικές συνεργασίες ή και στρατηγικές. Μπορεί επίσης να προκύψουν ανασφάλειες μέσα στην ομάδα ή δυναμικές εξουσίας που θα δοκιμάσουν την ανάγκη τους για έλεγχο.



Ωστόσο, εκεί ακριβώς κρύβεται και κάτι σημαντικό που πρέπει να κρατήσουν.

Όσοι μάθουν να αφήνουν τον έλεγχο και να εμπιστεύονται τη διαίσθησή τους, θα ανακαλύψουν στο τέλος του μήνα μια νέα, σταθερή βάση, πιο ισχυρή και αυθεντική από πριν.