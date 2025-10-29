Ανάδρομος Ερμής από τις 9 Νοεμβρίου: Τα τέσσερα ζώδια που δοκιμάζονται περισσότερο

Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στις 9 Νοεμβρίου 2025, όμως οι επιρροές του γίνονται αισθητές πολύ νωρίτερα για 4 ζώδια.

Ήδη από τις 21 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η λεγόμενη προ-σκιώδης περίοδος, μία φάση κατά την οποία, όπως αναφέρει το bovary.gr ο Ερμής επιβραδύνει πριν αλλάξει επίσημα πορεία, προκαλώντας ήδη τις πρώτες εντάσεις, καθυστερήσεις και εσωτερικές αναθεωρήσεις.

Οι αστρολόγοι τονίζουν ότι αυτή η φάση είναι ιδιαίτερα δυνατή και συχνά πιο ύπουλη, γιατί συμβαίνει «αθόρυβα» και μας οδηγεί στο να αντιληφθούμε τι χρειάζεται επανεκτίμηση στη ζωή μας.

Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν πιο πολύ από τον ανάδρομο Ερμή

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι από τα ζώδια που ενεργοποιούνται πιο γρήγορα, καθώς ο κυβερνήτης τους, ο Ερμής, επιβραδύνει. Ξαφνικά διαπιστώνουν πως επενδύουν ενέργεια σε καταστάσεις που δεν ανταποδίδουν πλέον. Δεν είναι στιγμή για πείσματα ή για ανάληψη υποχρεώσεων «επειδή ξεκινήσαμε κάτι». Είναι μια πρόσκληση να κάνουν παύση, να αξιολογήσουν και αν χρειαστεί να αλλάξουν κατεύθυνση.

Παρθένος

Ο Παρθένος επηρεάζεται εξίσου έντονα, αφού κυβερνάται κι εκείνος από τον Ερμή. Το επικοινωνιακό κομμάτι είναι το πρώτο που θολώνει και μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα όπως παρεξηγήσεις ή απλώς μια αίσθηση ότι τίποτα δεν ρέει ομαλά. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για το ζώδιο αυτό. Η παραγωγικότητα δεν σημαίνει διαρκές τρέξιμο, αλλά ξεκαθάρισμα προτεραιοτήτων και συνειδητή ξεκούραση.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός νιώθει τη φάση αυτή σε βαθύτερο ψυχολογικό επίπεδο. Πρόκειται για μια διαδικασία εσωτερικής μεταμόρφωσης, καθώς έρχεται η ώρα να αμφισβητήσει πεποιθήσεις που θεωρούσε δεδομένες, να αντιμετωπίσει ψυχολογικά μπλοκαρίσματα και να δει την πραγματικότητα με απόλυτη ειλικρίνεια. Να θυμάται όμως ότι η αναγέννηση απαιτεί πρώτα ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα.

Τοξότης

Ο Τοξότης, στο ζώδιο του οποίου θα γίνει ο ανάδρομος, καλείται από νωρίς να αναθεωρήσει τις προσωπικές του αλήθειες. Ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει για όσα πίστευε κάποτε, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι πιο αυθεντικό. Δεν είναι κατάλληλη εποχή για παρορμητικά λόγια ή αντιδράσεις καθώς προέχει η εσωτερική σιωπή, η παρατήρηση και η προετοιμασία.

Σε αυτή την προ-σκιώδη φάση δεν χρειάζεται να πιέσουμε τίποτα. Αντίθετα, είναι η στιγμή να αφουγκραστούμε λεπτομέρειες που συνήθως αγνοούμε, να παρατηρήσουμε πού νιώθουμε αντίσταση και να επιλέξουμε τον ρυθμό αντί για την ταχύτητα. Ο ανάδρομος Ερμής δεν έρχεται για να μας χαλάσει κάτι, αλλά για να διορθώσει ό,τι ήδη δεν λειτουργεί σωστά. Και όσοι μπουν από τώρα συνειδητά στο κλίμα, θα τον υποδεχτούν με καθαρό μυαλό χωρίς καμία σύγχυση.