Αυτό το ζώδιο αλλάζει σελίδα μετά τις 13 Φεβρουαρίου 2026

Οι δύσκολες μέρες τελειώνουν επιτέλους για ένα τυχερό ζώδιο μετά τις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Ο επαγγελματίας αστρολόγος Evan Nathaniel Grim εξήγησε ότι αυτό το ζώδιο «δραπετεύει από μια πολύ σκοτεινή περίοδο».

«Αυτό το ζώδιο υπέφερε σιωπηλά για χρόνια», είπε ο Grim σε βίντεό του. «Αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στο να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να νιώσουν ότι μπορούν επιτέλους να αναπνεύσουν ξανά».

Αν και η ζωή μπορεί ακόμα να μοιάζει γεμάτη αβεβαιότητα, αυτό το αστρολογικό ζώδιο «μεταβαίνει από τις προκλήσεις στις ευλογίες στη ζωή του», σύμφωνα με τον Grim.

Οι σκοτεινές εποχές τελειώνουν για τους Ζυγούς μετά τις 13 Φεβρουαρίου 2026

Τον τελευταίο καιρό, όσοι ανήκουν στο ζώδιο του Ζυγού δεν αισθάνονται ο εαυτός τους. Σύμφωνα όμως με τον αστρολόγο Grim, αυτό τελικά αλλάζει μετά τις 13 Φεβρουαρίου, «επειδή ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας ετοιμάζονται να εγκαταλείψουντον οίκο της κακοτυχίας τους, ένα μέρος όπου κανείς δεν θέλει να έχει πλανήτες».

Όπως εξήγησε ο Grim, ο Κρόνος, ο πλανήτης των ευθυνών και της σκληρής δουλειάς, ήταν ως επί το πλείστον μια «ανιαρή και άχρωμη διέλευση» για τον Ζυγό. Παρά τις προκλήσεις, όμως, δεν ήταν όλα αρνητικά.

«Έμαθαν πώς να αφοσιώνονται στην εργασία τους ή πώς να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση», σημείωσε ο Grim. «Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, η δουλειά τους επικρίθηκε σκληρά ως ανεπαρκής. Ακόμα και όταν ένιωθαν ότι υπερέβαλαν εαυτόν και αρίστευαν».

Ο Κρόνος στον Κριό αλλάζει τη ζωή των Ζυγών

Μετά την είσοδο του Κρόνου στον Κριό στις 13 Φεβρουαρίου, οι Ζυγοί μπορούν να περιμένουν ότι θα αρχίζουν να αισθάνονται λιγότερο καταπιεσμένοι. Από τη βελτίωση της υγείας μέχρι την ολοκλήρωση στόχων, η ζωή τους δεν θα είναι η ίδια μετά τις 13 Φεβρουαρίου.

Θα είναι πολύ καλύτερη. Όλη αυτή η ισχυρή αστρολογική ενέργεια συνδυάζεται και δημιουργεί λιγότερη τριβή, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται λιγότερα εμπόδια στη δουλειά τους. Οι Ζυγοί επιτέλους θα μάθουν πώς να εφαρμόζονται πιο αποτελεσματικά στις δουλειές τους, εξήγησε ο Grim.

Αυτό που πρέπει να ξέρετε, ωστόσο, είναι ότι μπορεί να μην αισθανθείτε την αλλαγή της ενέργειας άμεσα. Ο Grim προειδοποίησε ότι στην αρχή, αυτές οι θετικές αλλαγές μπορεί να μην είναι τόσο εμφανείς.

Ωστόσο, καθώς βρισκόμαστε στην εποχή του Υδροχόου μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, η πιο συνεργατική ενέργεια διευκολύνει πολύ τους Ζυγούς να εκφραστούν, οπότε θα πρέπει να “νιώσετε ανακούφιση σύντομα”, σύμφωνα με τον Grim.

«Ψυχραιμία και συγκέντρωση»

Είναι σημαντικό να παραμείνετε συνεπείς και να κρατάτε την ψυχραιμία σας. Ενώ είναι δελεαστικό να τα παρατήσετε ή να ξεσπάσετε, η σκληρή δουλειά των Ζυγών πρόκειται να ανταμειφθεί. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εστιάσετε σε όσα πρέπει να κάνετε και να βρείτε υγιείς τρόπους να αντισταθμίσετε το άγχος. Είτε προγραμματίζοντας τι θα κάνετε μόλις καθαρίσουν τα πράγματα, είτε σκεπτόμενοι μια καλύτερη λύση ξεκινώντας τώρα, οι Ζυγοί δεν είναι εντελώς απελπισμένοι.

Ακόμα κι αν το παρόν δεν τους ευνοεί αυτή τη στιγμή, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε ελπίδα. Μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και προετοιμαστείτε για έναν καλύτερο μήνα που έρχεται μετά τις 13 Φεβρουαρίου!

