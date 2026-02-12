Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Θα είστε σήμερα σε θέση και θα σας προσφερθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε ορισμένα τολμηρά βήματα προς την επίτευξη των φιλοδοξιών σας. Προχωρώντας με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, πιστοί στο πάθος και τους στόχους σας, θα καταφέρετε να πετύχετε αυτό που έχετε θέσει σαν στόχο, όσο και αν φαίνεται κάτι τέτοιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Ταύρος

Η μέρα θα σας βοηθήσει να ατενίσετε με μεγαλύτερη σιγουριά το μέλλον σας. Μην αμφιβάλετε για τις δυνατότητες, τις ικανότητες ή τα ταλέντα σας και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για αλλαγές. Μην διστάζετε να απαλλαγείτε από ότι δεν εξυπηρετεί πια τους στόχους σας ή δεν είναι πια αποδοτικό. Τα συνηθισμένα πράγματα έπαψαν πια να σας εμπνέουν, οπότε χρειάζεστε καινούργια ερεθίσματα για να πάτε μπροστά.

Δίδυμοι

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Καρκίνος

Είναι καιρός να αποδεσμευθείτε από υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν ξεπεραστεί από τις συνθήκες ή τον χρόνο και το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να ανακόπτουν την εξελικτική σας πορεία. Στρέψτε το βλέμμα σας στο μέλλον και χαράξτε μια καινούργια πορεία, που να εξυπηρετεί τις δικές σας επιθυμίες ή τα δικά σας συμφέροντα.

Λέων

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Παρθένος

Μια ευχάριστη μέρα για κοινωνικές επαφές και εξόδους με αγαπημένα άτομα. Ίσως κάποια άτομα να χρειαστούν την στήριξη σας σε κάτι που τους συμβαίνει και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Είστε γενναιόδωροι με τους γύρω σας, μην το παρακάνετε όμως για το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και η οικονομικά σας κατάσταση ακόμη εύθραυστη…

Ζυγός

Η μέρα προσφέρεται να επενδύσετε σε επαφές και καινούργιες γνωριμίες. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε καινούργια πρόσωπα μέσα από την διεύρυνση του κοινωνικού σας κύκλου, και μέσα από τα πρόσωπα αυτά να λάβετε καινούργια ερεθίσματα. Οι νέες επαφές που θα διαμορφώσετε θα φέρουν μια αναγέννηση και ψυχική-συναισθηματική ευεξία στην ζωή σας.

Σκορπιός

Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν είναι δεδομένο στην ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση. Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…

Τοξότης

Η μέρα ενεργοποιεί τον τομέα των αισθηματικών σας σχέσεων. Θα επιδιώξετε διαύγεια στην σχέση σας και συναισθηματική ασφάλεια για το μέλλον, κάτι που θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταίρι σας. Ορισμένοι όμως θα αποζητήσετε περισσότερη ελευθερία ή θα στρέψετε την προσοχή σας σε κάτι εντελώς καινούργιο. Είναι ένα διάστημα που θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας οριστικά θολές ή αμφίβολες καταστάσεις στον τομέα των σχέσεων.

Αιγόκερως

Είναι πιθανό να υπάρξουν σήμερα αστοχίες στις επικοινωνίες σας, είτε σε συναντήσεις δια ζώσης, είτε με την αλληλογραφία σας, που θα οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις ή και λογομαχίες. Μπορεί να προσβάλετε κάποιον ή να σας προσβάλουν, χωρίς να υπάρχει η πρόθεση για κάτι τέτοιο. Το θετικό της μέρας είναι, ότι θα έχετε την ικανότητα να δείτε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική, κάτι που μπορεί να είναι διαφωτιστικό και να οδηγήσει σε πρωτότυπες ιδέες.

Υδροχόος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Ιχθείς

Είναι μια μέρα που θα σας κάνει αισιόδοξους, ίσως και περήφανους, σίγουρα όμως πληθωρικούς και υπερβολικούς. Και λόγω της υπερβολής ή της αμέλειας σας, τα όσα θετικά θα μπορούσε να μας φέρει το θετικό πλανητικό σκηνικό θα εξανεμιστούν. Καλό θα ήταν να κάνετε πολύ προσεκτικό χειρισμό κυρίως των οικονομικών σας τις μέρες αυτές, γιατί θα ξοδέψετε πολλά χρήματα σε ανώφελες δαπάνες