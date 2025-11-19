Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 20/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ χήρα ΣΠ. ΒΙΔΙΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ, ΑΣΠΑΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΛΑΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΝ ΛΑΛΙΩΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΛΙΩΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Πέμπτη 20-11-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΙΡΗΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΤΣΑΣ
ΒΑΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΡΜΑΝΤΟ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------------
