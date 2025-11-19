Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 20/11/2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΝΑ χήρα ΣΠ. ΒΙΔΙΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ, ΑΣΠΑΣΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΛΑΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΝ ΛΑΛΙΩΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΛΙΩΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Πέμπτη 20-11-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΙΡΗΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΤΣΑΣ

ΒΑΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΡΜΑΝΤΟ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

------------------