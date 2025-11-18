Πάτρα: Προκήρυξη καλλιτεχνικού διαγωνισμού για μαθητές και φοιτητές ενάντια στις εξαρτήσεις

Ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με το ΕΣΥΝ (Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών) προκηρύσσει καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (Γενικά-Ειδικά-ΕΠΑΛ) και τους φοιτητές της πόλης με στόχο οι νέοι να συμμετέχουν δημιουργικά στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα (Τρίτη 18/11) στο Δημαρχείο τόνισε ότι ο Δήμος και το ΕΣΥΝ δεν θέλουν τα παιδιά θεατές να καταναλώνουν το μοντέλο του ατομικισμού που τους προβάλλεται γι’ αυτό δίνουν την ευκαιρία στους νέους να δημιουργήσουν και να ξετυλίξουν τις σκέψεις τους για δημιουργικές διεξόδους.

Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα έθεσε τι σημαίνει για μας όμορφη πόλη. «Όμορφη πόλη είναι η πόλη που δεν έχει ανεργία, φτώχεια, παιδιά στην εξάρτηση». Μέσα από τον διαγωνισμό μπορούμε να ανοίξουμε πλατιά τη συζήτηση με τη νεολαία. Να βάλουμε τη δική μας πρόταση. Θέλουμε η νέα γενιά να πορεύεται με το κεφάλι ψηλά, να διεκδικεί, να σκέφτεται, να δρα και να ζει λέγοντας όχι σε όλα τα ναρκωτικά, κόντρα στο ρεύμα που προσπαθεί να την πείσει να βαδίζει σκυφτά, να παλεύει ατομικά και να θεωρεί «μαγκιά» τη ναρκωκουλτούρα, τον τζόγο και κάθε εξάρτηση.

Παρόντες στη συνέντευξη ήταν η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αποστόλης Αγγελής, ο Πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας, Χρήστος Γκρεκιώτης και το μέλος του ΕΣΥΝ, Δώρα Κώτση.

Ενημερώνοντας η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου ανέφερε ότι το θέμα του έργου που καλούνται να δημιουργήσουν, σε ομάδες ή και ατομικά, οι μαθητές και οι φοιτητές έχει τίτλο:

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΓΗ,

ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΖΩΗ!

Σκέψου – δράσε – ζήσε,

χωρίς ναρκωτικά και άλλες εξαρτήσεις!

Το έργο αυτό μπορεί να είναι: σκίτσο, αφίσα (poster), γκράφιτι, κόμικ, διήγημα, τραγούδι.

Ομάδες νέων (έως 5 άτομα), μπορούν να δημιουργηθούν σε σχολεία, πανεπιστημιακές σχολές, πολιτιστικούς-συνοικιακούς συλλόγους, σωματεία ή άλλους φορείς και χώρους που ζουν και δραστηριοποιούνται νέοι άνθρωποι. Στην περίπτωση που ένα ολόκληρο τμήμα σχολείου επιλέξει να συμμετέχει με τη δημιουργία κοινού έργου, έχει τη δυνατότητα. Ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει και σε συλλογικό και σε ατομικό έργο.

Όλες οι εργασίες θα παρουσιαστούν σε μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου, όπου θα γίνουν και οι βραβεύσεις. Οι δηλώσεις συμμετοχών να γίνουν μέχρι 31-12-2025 και η κατάθεση των συμμετοχών να έχει ολοκληρωθεί έως 22 Μάη 2026.