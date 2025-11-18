Πάτρα: «Αγώνας ενάντια στη βία των γυναικών»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τους αθλητικούς συλλόγους «Προμηθέας Πατρών» και «Γλαύκος – Έσπερος ΑΟΠΑ», διοργανώνει δράση ευαισθητοποίησης με τίτλο: «Αγώνας ενάντια στη βία των γυναικών»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις 16:30, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Προμηθέα Πατρών (Γερασίμου Σκλάβου 4, Καστελλόκαμπος, 26442).

Στο πλαίσιο της δράσης θα διεξαχθεί αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ δύο γυναικείων ομάδων, με στόχο την ανάδειξη του μηνύματος της ισότητας, της αλληλεγγύης και της μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας. H δράση αυτή προωθεί το μήνυμα της ενότητας και της συλλογικής ευαισθητοποίησης απέναντι στην έμφυλη βία.

"Η παρουσία και η στήριξη όλων αποτελούν πολύτιμη συμβολή στην κοινή προσπάθεια για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων" καταλήγει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.