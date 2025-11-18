Ηλεία: Πλαστικό μπουκάλι, παγίδα θανάτου για γάτες

Η θέα ζώων να παγιδεύονται σε πλαστικό αντικείμενο δεν είναι απλώς θλιβερή, αλλά αποτελεί και ένδειξη της αμέλειας και της έλλειψης συνείδησης που ακόμη επικρατεί σε πολλές γωνιές της καθημερινότητάς μας.

Τέτοιου είδους περιστατικά προσβάλλουν τη συλλογική ευθύνη απέναντι στα ζώα και στο περιβάλλον και στέλνουν μήνυμα ότι η αδιαφορία μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες.

Στη Ζαχάρω, μια γάτα βρέθηκε νεκρή μόλις 150 μέτρα από τη διασταύρωση του Κακοβάτου, με το κεφάλι της σφηνωμένο σε κομμένο πλαστικό μπουκάλι.

Η Ελληνική Φιλοζωική Ένωση Ζαχάρως επεσήμανε ότι το περιστατικό αναδεικνύει όχι μόνο τη βαριά αμέλεια που συχνά συνοδεύει την καθημερινότητά μας, αλλά και την ανάγκη για υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Κάθε πλαστικό που εγκαταλείπεται σε δημόσιο χώρο μπορεί να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα, με συνέπειες που δεν περιορίζονται μόνο στην εικόνα, αλλά πλήττουν την ίδια τη ζωή.