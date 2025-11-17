Μουσείο Λούβρου: Προληπτικό κλείσιμο γκαλερί με αρχαιοελληνικά κεραμικά

Με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (17/11), το Μουσείο του Λούβρου γνωστοποίησε το προληπτικό κλείσιμο της γκαλερί Καμπάνια (Campana).

Η γκαλερί, που περιλαμβάνει 9 αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική, παρουσιάζει προβλήματα σε ορισμένες κολώνες του ιστορικού κτηρίου, σύμφωνα με έλεγχο στατικότητας που πραγματοποιήθηκε.

Εκ των υστέρων διαρρυθμίσεις και περίπλοκη αρχιτεκτονική

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Μουσείου, η Καμπάνια θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες. Ο έλεγχος έδειξε «συγκεκριμένη αδυναμία σε ορισμένες κολώνες που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα προβλήματα συνδέονται με την περίπλοκη αρχιτεκτονική της πτέρυγας και τις εκτεταμένες διαρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1930. Οι κολώνες που ενισχύουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου στη νότια πτέρυγα παρουσιάζουν σημεία αστάθειας, καθιστώντας αναγκαία τη διεξαγωγή πρόσθετων ερευνών.