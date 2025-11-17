Μουσείο Λούβρου: Προληπτικό κλείσιμο γκαλερί με αρχαιοελληνικά κεραμικά

Η Καμπάνια θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες
Με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (17/11), το Μουσείο του Λούβρου γνωστοποίησε το προληπτικό κλείσιμο της γκαλερί Καμπάνια (Campana).
Η γκαλερί, που περιλαμβάνει 9 αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική, παρουσιάζει προβλήματα σε ορισμένες κολώνες του ιστορικού κτηρίου, σύμφωνα με έλεγχο στατικότητας που πραγματοποιήθηκε.
Εκ των υστέρων διαρρυθμίσεις και περίπλοκη αρχιτεκτονική
Σύμφωνα με τη διοίκηση του Μουσείου, η Καμπάνια θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες. Ο έλεγχος έδειξε «συγκεκριμένη αδυναμία σε ορισμένες κολώνες που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα προβλήματα συνδέονται με την περίπλοκη αρχιτεκτονική της πτέρυγας και τις εκτεταμένες διαρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1930. Οι κολώνες που ενισχύουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου στη νότια πτέρυγα παρουσιάζουν σημεία αστάθειας, καθιστώντας αναγκαία τη διεξαγωγή πρόσθετων ερευνών.
Η εν λόγω γκαλερί βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Σάλι, στο ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος. Ο χώρος ακριβώς από πάνω της, ο οποίος χρησιμοποιείται ως γραφεία, έχει ήδη χαρακτηριστεί από το μουσείο ως δομικά επιβαρυμένος. Τα 65 άτομα που εργάζονταν εκεί θα μεταφερθούν προσωρινά σε άλλους τομείς.
Σε πλήρη αποδιοργάνωση ο Οργανισμός του Μουσείου
Η ανακοίνωση μπορεί να μη σχετίζεται με τη μεγάλη ληστεία που σημειώθηκε πρόσφατα, ωστόσο έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις που δέχεται ο οργανισμός για τα κενά ασφαλείας του. Στις 19 Οκτωβρίου, τετραμελής συμμορία εισέβαλε στο Μουσείο, χρησιμοποιώντας σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να φτάσει στην Πινακοθήκη Απόλλων. Οι δράστες παραβίασαν παράθυρο, έσπασαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας και άρπαξαν γαλλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, διαφεύγοντας με σκούτερ.
Ήδη από τον Ιανουάριο, η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις φθορές στο εσωτερικό του πρώην βασιλικού παλατιού, το οποίο πέρυσι δέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Σε εσωτερικό σημείωμά της προειδοποιούσε για αυξανόμενες ζημιές σε αρκετούς χώρους, με ορισμένες περιοχές να μην είναι πλέον στεγανές και άλλες να παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας - παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση πολύτιμων έργων τέχνης.
