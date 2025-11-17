Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές

Ο σεισμός ανοιχτά της Σκύρου σημειώθηκε στις 23:04 και σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ. Το υποθαλάσσιο επίκεντρο εντοπίζεται 29 χιλιόμετρα από τη Σκύρο και 40 χιλιόμετρα από την Κύμη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές.

«Σε πρώτο επίπεδο, ο σεισμός δε μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί αυτή η περιοχή δίνει σεισμούς» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας.

Ειδήσεις Τώρα

Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση- «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο»

Καιρός: Ισχυρές βροχές στα δυτικά- Στο Αιγαίο άνεμοι έως 8 μποφόρ

Βορίζια: Ο 23χρονος προσκόμισε φωτογραφίες να βρίσκεται σε γάμο ως άλλοθι για τη βόμβα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σεισμός Σκύρος

Ειδήσεις