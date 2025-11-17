Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου

Ο σεισμός ανοιχτά της Σκύρου σημειώθηκε στις 23:04 και σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ. Το υποθαλάσσιο επίκεντρο εντοπίζεται 29 χιλιόμετρα από τη Σκύρο και 40 χιλιόμετρα από την Κύμη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές.

«Σε πρώτο επίπεδο, ο σεισμός δε μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί αυτή η περιοχή δίνει σεισμούς» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας.