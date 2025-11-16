Πολυτεχνείο: “Φρούριο” η Αθήνα - Κορυφώνονται οι εορτασμοί

Σε “φρούριο” έχει μετατραπεί η Αθήνα για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν αύριο Δευτέρα (17/11) με την καθιερωμένη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία.

Επί ποδός θα βρίσκονται την 17η Νοεμβρίου περίπου 5.500 αστυνομικοί από πλήθος Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. όπως Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Μέτρα θα ληφθούν περίξ του Πολυτεχνείου και όταν ξεκινήσει η πορεία μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος θα τοποθετηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθεί η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με το πανεπιστημιακό ίδρυμα ενώ πέριξ των δρόμων και της πλατείας Εξαρχείων θα αναπτυχθούν επίσης διμοιρίες και δυνάμεις της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ όπου κρίνεται απαραίτητο.

Μέτρα θα ληφθούν και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και φέτος μπορεί κάποιες ομάδες να θελήσουν να καταλήξουν στην ισραηλινή Πρεσβεία, όπως επίσης μέτρα θα ληφθούν και σε άλλες Πρεσβείες και πέριξ Συντάγματος και Βουλής.

Drone και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ από την πορεία και την περιοχή των Εξαρχείων για τυχόν άτομα που θα θελήσουν να ανέβουν σε ταράτσες, ενώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων θα βρίσκονται και εισαγγελείς για άμεση λήψη αποφάσεων εφόσον χρειαστεί.

Σε νευραλγικά σημεία θα αναπτυχθούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται ανεπτυγμένες ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και βεβαίως της Ασφάλειας για προληπτικές προσαγωγές κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων.

Μέτρα με παρουσία της Αστυνομίας λαμβάνονταν και το Σαββατοκύριακο ενώ βεβαίως θα κορυφωθούν την Δευτέρα.

Πολυτεχνείο: Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις μνήμης

Σήμερα, Κυριακή (16/11), το ΕΜΠ άνοιξε τις πύλες του από τις 9 το πρωί και αναμένεται να κλείσει στις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου οι πύλες θα ανοίξουν και πάλι στις 9 και ενώ είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πορεία.

Στους χώρους του Πολυτεχνείου βρέθηκαν και σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι που απέτιναν φόρο τιμής για την 52η επέτειο. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.