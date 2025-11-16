Δολοφονία Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους 4 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε από την ηεισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στους τέσσερις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, απο πρόθεση, κατά συρροή απο κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε. Το θύμα είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο είχε αθωωθεί.

Οι συλλήψεις έγιναν σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, ενώ στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν επτά όπλα.