Μία νύχτα μόνο – spoiler: Σταύρος και Αρετή έρχονται κοντά

Με ανατρεπτικό και πολύ ενδιαφέροντα τρόπο αναμένεται να εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ των βασικών ηρώων της νέας δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο» του MEGA, που ήδη έχει κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV στη συνέχεια του «Μια νύχτα μόνο» που μας κρατά συντροφιά τρεις φορές την εβδομάδα στο MEGA, η ατμόσφαιρα στην ERGAN βράζει από ενθουσιασμό, καθώς οι προετοιμασίες για το ετήσιο πάρτι της εταιρίας κορυφώνονται. Η Κατερίνη πηγαινοέρχεται στα γραφεία, αποφασισμένη να ξαναδώσει στη γιορτή τη χαμένη της λάμψη.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα πάρτι, είναι ένα στοίχημα κύρους, μια ευκαιρία να αποδείξει ότι η ERGAN ξαναγεννιέται. Στην επίσκεψή της κάνει και μια απρόσμενη πρόταση στην Αρετή: να γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του φιλανθρωπικού ιδρύματος για παιδιά με καρκίνο. Η Αρετή ξαφνιάζεται, αλλά συγκινείται βαθιά. Νιώθει πως ίσως είναι η στιγμή να κάνει κάτι ουσιαστικό, πέρα από τη δουλειά.

Την ίδια ώρα, ο Οδυσσέας γνωρίζει για πρώτη φορά από κοντά τον Πετράκη. Η συνάντησή τους είναι αμήχανη, με τον Σταύρο να παρακολουθεί σιωπηλός, με το βλέμμα του όμως να μαρτυρά κάτι παραπάνω. Είναι πια φανερό πως και οι δύο άντρες διεκδικούν την καρδιά της ίδιας γυναίκας, της Αρετής.

Εν τω μεταξύ, ο Πετράκης δείχνει πιο άνετος με τον Σταύρο και αυτό πονά τον Οδυσσέα, όσο κι αν προσπαθεί να το κρύψει πίσω από ένα ψύχραιμο χαμόγελο. Όμως η νύχτα δεν έχει τελειώσει. Το πάρτι της ERGAN πλησιάζει και, ενώ η Αρετή σκοπεύει να το αποφύγει, ένα τηλεφώνημα από την απελπισμένη Ελένη της αλλάζει γνώμη. Έτσι, η Αρετή, αν και διστάζει, αποφασίζει να πάει. Το πάρτι λάμπει. Φώτα, μουσική, γέλια, ποτήρια που τσουγκρίζουν. Ανάμεσα στο πλήθος, ο Σταύρος βρίσκει την ευκαιρία που περίμενε: να έρθει κοντά με την Αρετή. Όπως θα δούμε την πλησιάζει και με ένα χαμόγελο της ζητά να χορέψουν. Εκείνη δέχεται. Καθώς τα σώματά τους κινούνται ρυθμικά και επικίνδυνα κοντά, η στιγμή γεμίζει ένταση. Μια ένταση που δεν περνά απαρατήρητη. Ο Οδυσσέας τούς κοιτάζει και μέσα του κάτι σπάει. Η Ελένη, από την άλλη, δεν μπορεί να συγκρατήσει τη ζήλια της. Ο χορός αυτός γίνεται η σπίθα που πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση: λόγια, βλέμματα, παρεξηγήσεις.

Η σχέση του Σταύρου με τον Οδυσσέα αρχίζει να ραγίζει, ενώ η φιλία της Ελένης με την Αρετή δοκιμάζεται σκληρά. Μέσα σε αυτό το συναισθηματικό χάος, ο Οδυσσέας καταρρέει. Η πίεση τον πνίγει, τα συναισθήματα τον κατακλύζουν. Και τότε παίρνει μια απόφαση που κανείς δεν περιμένει. Ζητά από την Αρετή να τον παντρευτεί. Η στιγμή παγώνει. Η γυναίκα μένει άφωνη, ανίκανη να απαντήσει ακόμα. Ο Σταύρος, όταν το μαθαίνει, ταράζεται. Τόσο, που επισπεύδει το επαγγελματικό ταξίδι του με την Ελένη, προσπαθώντας να ξεφύγει από όσα νιώθει.

Εν τω μεταξύ, η Αρετή εξομολογείται στην Τάνια την πρόταση γάμου του Οδυσσέα, προσπαθώντας να βάλει σε τάξη τις σκέψεις της. Ο Οδυσσέας, από την πλευρά του, αποκαλύπτει στον Σταύρο την αλήθεια για την πρόταση, προκαλώντας νέα ρήγματα.

Και ενώ οι ζωές όλων μοιάζουν να έχουν μπει σε τροχιά χωρίς επιστροφή, η Αρετή και ο Οδυσσέας βρίσκονται ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, αυτή τη φορά κάτω από διαφορετικές συνθήκες, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιλογών τους.