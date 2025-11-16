Wedding crasher ο Τραμπ - Η αιφνιδιαστική του εμφάνιση σε γάμο στη Φλόριντα

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ξαφνικά σε γαμήλια δεξίωση, αφήνοντας το ζευγάρι και τους καλεσμένους έκπληκτους.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε από την αίθουσα της δεξίωσης το βράδυ του Σαββάτου και πλησίασε το νεόνυμφο ζευγάρι, προκαλώντας ενθουσιασμό και έκπληξη. Οι καλεσμένοι κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία γρήγορα έγιναν viral. Σε αυτά, ο Τραμπ φαίνεται να μιλά με τους παρευρισκόμενους, να χαμογελά και να ποζάρει, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τους νεόνυμφους.