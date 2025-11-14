Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι το θέατρο, πως να το κάνουμε, δεν το δέχομαι»

«Με ρώτησαν και με μια κάμερα έξω από το θέατρο για το “μεγάλο κρεβάτι”», αποκάλυψε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στις ερωτήσεις των ρεπόρτερ όσο και στο “μεγάλο κρεβάτι”, όπως χαρακτήρισε το θέατρο ο συνάδελφός του Στράτος Τζώρτζογλου, στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube.

«Με ρώτησαν και με μια κάμερα έξω από το θέατρο για το “μεγάλο κρεβάτι”. Όταν έρχεται κάποιος για να με ρωτήσει κάτι, νιώθω ότι οφείλω να μιλήσω. Πάντα πιστεύω ότι το θέμα δεν είναι η ερώτηση αλλά η απάντηση που θα δώσει ο καθένας» επισήμανε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Και συμπλήρωσε: «Σίγουρα μπορεί να απομονωθεί ένα κομμάτι ή οτιδήποτε, αλλά δεν μου φταίει σε κάτι το κοριτσάκι απ’ έξω με τον οπερατέρ και περίμενε τόση ώρα για να περάσω εγώ και να του πω “ΟΚ, ευχαριστώ”, Γιατί κάποιος αρχισυντάκτης του είπε “θα πας στον Τσιμιτσέλη και θα τον ρωτήσεις αυτό”.

Πάντα λέω “ρώτα με ό,τι θες αλλά έχω και γω το δικαίωμα να σου πω ότι δεν θέλω να απαντήσω ή να απαντήσω”. Η απάντηση μου είναι το θέμα, δεν είναι η ερώτηση σου το θέμα».