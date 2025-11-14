Αστυνομική επιχείρηση στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού - Εντολή για εκκένωση

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το μεσημέρι στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκκένωση του σταθμού. Οι πρώτες εικόνες δείχνουν έναν άντρα να έχει ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς.