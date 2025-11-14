Η Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά 1 εκατ. € από την Έλενα Χριστοπούλου

Νέα σελίδα στην κόντρα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με την Έλενα Χριστοπούλου φαίνεται ότι ανοίγει με την κίνηση του μοντέλου να υποβάλει αγωγή και μήνυση κατά της μάνατζερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την αγωγή της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το μοντέλο έχει καταθέσει και μήνυση για διάφορα αδικήματα που, κατά την ίδια, έχει διαπράξει η μάνατζερ. Σε αγωγή, όμως, φαίνεται ότι προσανατολίζεται και η Έλενα Χριστοπούλου προκειμένου και αυτή με τη σειρά της να διεκδικήσει απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.



Πληροφορίες αναφέρουν, δε, ότι η πλευρά Χριστοπούλου θα ορίσει και δικό της γραφολόγο καθώς δεν αποδέχεται το πόρισμα του ειδικού που όρισε η πλευρά Παπαγεωργίου κατά τη διάρκεια της επίδειξης των 67 συμβάσεων.