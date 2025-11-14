Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας: Επίσκεψη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα των Φυλακών του Αγ. Στεφάνου- ΦΩΤΟ

Μία από τις πιο συγκινητικές επισκέψεις-δράσεις του Αρσάκειου Λύκειου Πατρών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, η Γ΄ Λυκείου και το Ανθρωπιστικό Τμήμα της Β’ Λυκείου επισκέφτηκε το Σωφρονιστικό Κατάστημα Πάτρας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το Σύστημα Δικαιοσύνης, ευαισθητοποίησης, αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και Προώθησης Αξιών και Ηθικών Διλημμάτων που επιδιώκουν τα Αρσάκεια Σχολεία της Πάτρας.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε αρχικά από την κοινωνική λειτουργό του καταστήματος, Κατερίνα Γουργουρίνη, και στη συνέχεια από τον Διευθυντή Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Καραγεωργίου Μιχάλη.

Η εμπειρία για τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές, Λ. Αναστασοπούλου και Σ. Ανδρωνά ήταν μοναδική. Οι μαθητές είχαν έναν εποικοδομητικό διάλογο με κρατουμένους της φυλακής για τους λόγους που τους οδήγησαν στην παραβατικότητα, τις συνθήκες κράτησης αλλά και τα όνειρά τους για το μέλλον.

Οι μαθητές συνομίλησαν επίσης με κρατούμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών δομών που λειτουργούν στο χώρο (Δημοτικό και Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας), σχετικά με την αξία της γνώσης, ειδικά υπό συνθήκες κράτησης.

Το σχολείο ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του Καταστήματος και όσους συνέβαλαν για την υλοποίηση της δράσης.