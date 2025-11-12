Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Λεμπιδάκης για Τσουρό: «Με ενόχλησε η στάση του Κώστα»

. Η εξομολόγηση του Χάρη Λεμπιδάκη στο Πρωινό για την αποχώρησή του από την εκπομπή του Τσουρού

Το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, ο Χάρης Λεμπιδάκης βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό, ώστε να μιλήσει για την αποχώρησή του από την εκπομπή «Το’Χουμε!» στο ΣΚΑΪ και όσα συνέβησαν παρασκηνιακά και με τον Κώστα Τσουρό.

 Η εξομολόγηση του Χάρη Λεμπιδάκη στο Πρωινό για την αποχώρησή του από την εκπομπή του Τσουρού

«Δεν αισθάνομαι καλά. Στην Καινούργιου την προηγούμενη εβδομάδα ένιωθα καλά, τώρα όχι, έχω άγχος», είπε χαρακτηριστικά με το που κάθισε στην καρέκλα στο πλατό, με τον Γιώργο Λιάγκα να του λέει με χιούμορ: «Εγώ νιώθω άσχημα επειδή σου έκανα ποδαρικό, είμαι μάλλον κατσικοπόδαρος».

 

