Η Ελλάδα στέφθηκε ο αγαπημένος κοντινός προορισμός των Βρετανών

Ένας δημοφιλής μεσογειακός προορισμός, αγαπημένος των Βρετανών, αναδείχθηκε ως «Προορισμός της χρονιάς για κοντινά ταξίδια» στα Food and Travel Reader Awards 2025.

Η ετήσια διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό Food and Travel στο Λονδίνο στις 20 Οκτωβρίου, τιμά την αριστεία σε κάθε πτυχή της παγκόσμιας ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας, με κατηγορίες που καλύπτουν τα πάντα, από ξενοδοχεία και εστιατόρια έως δημοφιλείς προορισμούς διακοπών.

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από τους 31.000 πιστούς αναγνώστες του βρετανικού περιοδικού, πολλοί από τους οποίους είναι επαγγελματίες ηλικίας 26 έως 54 ετών, με πάθος για τα ταξίδια, το φαγητό και το κρασί.

Στην Ελλάδα ο τίτλος του καλύτερου κοντινού προορισμού

Φέτος η Ισπανία έφτασε το στέμμα, η οποία θεωρείται αδιαμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για σύντομες αποδράσεις των Βρετανών, ενώ η Ελλάδα ήταν αυτή που κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου κοντινού προορισμού.

Η χώρα μας είναι εύκολα προσβάσιμη για τους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, με απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο προς την Αθήνα που διαρκούν λίγο παραπάνω από τρεις ώρες. Το βραβείο αυτό υπογραμμίζει τη θέση της Ελλάδας ανάμεσα στους ταξιδιώτες που αναζητούν αποδράσεις με επίκεντρο τον πολιτισμό, την ευκολία πρόσβασης και τη γαστρονομία.

Όπως αναφέρει το Travel and Tour World, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) δήλωσε ότι η διάκριση αυτή ενίσχυσε την αναγνωρισιμότητα της Ελλάδας στη βρετανική αγορά, συμβάλλοντας παράλληλα στον ευρύτερο στόχο της προώθησης του τουρισμού υψηλής αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική άνοδο στις σύντομες αποδράσεις, με βασικούς προορισμούς για γρήγορες εξορμήσεις να περιλαμβάνουν δημοφιλή μέρη όπως η Αθήνα, η Ρόδος και η Κρήτη.

Σύμφωνα με το Euronews, οι αφίξεις επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 4,1% τους πρώτους μήνες του 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με τους τουρίστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Σε μια εποχή όπου οι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες, η Ελλάδα συνδυάζει μοναδικά τα αρχαία μνημεία, τα δεκάδες νησιά με τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα, τα γραφικά χωριά, τις παρθένες παραλίες και την υψηλή γαστρονομία.

Οι επισκέπτες μπορούν να βυθιστούν στην ιστορία εξερευνώντας εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη στην Αθήνα και το Ανάκτορο της Κνωσού στην Κρήτη, ή να απολαύσουν παραδοσιακές γεύσεις όπως γύρο, ντολμαδάκια, μουσακά και μπακλαβά.

Από τα εμβληματικά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου έως προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας, όπως οι Δελφοί και τα Μετέωρα, αλλά και σε άλλα παραμυθένια χωριά, όπως η Καρδαμύλη, ο Μόλυβος και η Κύθνος, η Ελλάδα προσφέρει ανεπανάληπτη ποικιλία τοπίων και εμπειριών.

Ενώ η ζεστή ελληνική φιλοξενία επαινείται διαρκώς από τους τουρίστες, η ελκυστικότητα του προσιτού πολυτελούς τουρισμού, οι ιστορικές πόλεις, τα καταγάλανα νερά και το ήπιο, ξηρό κλίμα καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό προορισμό για όλο τον χρόνο και για όλες τις ηλικίες.