Άγιος έρωτας- spoiler: Ο πατήρ Νικόλαος ετοιμάζεται να πάει την Πετρούλα στο σανατόριο

Άκρως συγκλονιστικές αναμένονται οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA «Άγιος Έρωτας», που θα προβάλλονται την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Η Χριστίνα μεταφέρεται στην Άμφισσα, όπου αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, ενώ ο πατήρ Νικόλαος αποχαιρετά τον μικρό Κυριάκο και ετοιμάζεται να πάει την Πετρούλα στο σανατόριο, προκαλώντας τις υποψίες του Πέτρου για τη σχέση του με τη Χλόη. Στο νοσοκομείο, η Δώρα αποκαλύπτει στον Παύλο ότι βρήκε ένα ερωτικό γράμμα της Ολυμπίας προς εκείνον, ενώ ο Παύλος εξοργίζεται μαθαίνοντας ότι η Χλόη και ο Αργύρης έφεραν πίσω την μικρή τους κόρη. Εντωμεταξύ, ο προσφάτως αποφυλακισμένος Χάρης σχεδιάζει να καταγγείλει τον Παύλο για την ψεύτικη εγκυμοσύνη, ενώ η Σοφία συνεχίζει να πολιορκεί την Αναστασία ακολουθώντας το μοχθηρό της σχέδιο. Παράλληλα, η Θάλεια αναλαμβάνει επίσημα τη διεύθυνση της ΠΑΜΑΡ, ενώ ο Πέτρος εμπλέκει τον Στέφανο στην λαθραία παραλαβή αρωμάτων. Την ίδια ώρα, η κατάσταση της μικρής Ελευθερίας θα προκαλέσει πανικό στη Χλόη, ενώ στο σανατόριο ο πατήρ Νικόλαος θα έχει μια αναπάντεχη γνωριμία.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Η Χριστίνα αντιλαμβάνεται ότι οι εχθροί της στη φυλακή είναι πολλοί, αφού καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει και νέους. Η Αλεξάνδρα Στεργίου (Αγγελική Καρυστινού), η διευθύντρια των φυλακών, της φέρεται σκληρά από την πρώτη στιγμή, ενώ την ίδια στιγμή ξεκινάει η κόντρα της με την Αγγέλα (Έλενα Μαυρίδου), μια από τις «αρχηγούς» των φυλακών. Η Χλόη αγωνιά για τον πυρετό της Ελευθερίας και καλεί τον Χάρη να την εξετάσει. Ο πατήρ Νικόλαος συνοδεύει την Πετρούλα στο σανατόριο κι εκεί έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την νοσοκόμα Φανή. Η Σοφία, διωγμένη από τον Παύλο, σχεδιάζει να προκαλέσει διακοπή της εγκυμοσύνης της Αναστασίας. Η Χλόη και ο Αργύρης έρχονται κοντά λόγω της ασθένειας της Ελευθερίας και η Δώρα αρχίζει να νιώθει άβολα. Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα μαθαίνει από μια μαθήτρια για την «ανάρμοστη» σχέση της Ελένης και της Άννας και τις καλεί στο γραφείο της, ενώ ο Αντρέας έχει ένα νέο σχέδιο, για να βάλει στη φυλακή τον Παύλο. Ο Παύλος συγκρούεται ανοιχτά με τη Θάλεια, όταν εκείνη του ανακοινώνει ότι πλέον αναλαμβάνει τα ηνία της ΠΑΜΑΡ. Η σύγκρουση αυτή είναι τόσο έντονη, που μπορεί να έχει οδυνηρή κατάληξη για την Θάλεια.