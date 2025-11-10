Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τα στοιχεία των πυρόπληκτων του Αυγούστου για να ενεργοποιηθούν φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις

Όλα τα στοιχεία, για 65 συνολικά περιπτώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων σε Πάτρα, Δυτική Αχαΐα και Ερύμανθο Αχαΐας από τις φωτιές που ξέσπασαν στις 12 Αυγούστου 2025 απεστάλησαν από την Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Αχαΐας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Πρόκειται,όπως τονίζεται, για 45 επιχειρήσεις και 20 φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις να ενταχθούν στο καθεστώς φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, ανεξαρτήτως αν τελικώς θα ενισχυθούν και από το πλαίσιο ενίσχυσης μέσω της κρατικής αρωγής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε σχετικά με τις ενέργειες αποκατάστασης και ενίσχυσης των πληγέντων: «Είναι μια διαδικασία ενισχύσεων που από την πλευρά μας προχωρά σε όλες τις κατηγορίες στους ταχύτερους χρόνους, με στόχο να ενισχυθούν με κάθε δυνατό τρόπο οι συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις φωτιές του καλοκαιριού, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Οι λίστες των πυρόπληκτων επιχειρήσεων, αγροτών και συνολικά ιδιωτών αφορούν όλες τις περιπτώσεις όσων επλήγησαν που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων για τους πυρόπληκτους, ανεξάρτητα με το πλαίσιο κρατικής αρωγής. Πρόκειται για την δυνατότητα ρύθμισης και αναστολής των ασφαλιστικών εισφορών όσων αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και παράταση των προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Αυτό που προσπαθούμε είναι να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα βοήθειας στους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές στις περιουσίες τους από τις πυρκαγιές, ακόμη και αν αυτό δεν θα αφορά άμεση κρατική αρωγή – όπως π.χ. για όσους υπέστησαν ζημιές όμως δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – αλλά ελάφρυνση στην φορολογία και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Θεωρούμε ότι η διαδικασία θα προχωρήσει γρήγορα και σε αυτό το επίπεδο από εδώ και στο εξής από τα αρμόδια Υπουργεία».