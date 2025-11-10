Συνταγή για κουνουπίδι καπαμά

Στην ελληνική κουζίνα, το κουνουπίδι πρωταγωνιστεί σε πιάτα που συνδυάζουν τη λιτότητα με τη νοστιμιά
Το κουνουπίδι είναι ένα ταπεινό αλλά ιδιαίτερα ευέλικτο λαχανικό, που έχει κερδίσει τη θέση του σε πολλές κουζίνες του κόσμου.
Με τη γλυκιά του γεύση και την απαλή του υφή, μπορεί να μαγειρευτεί με αμέτρητους τρόπους — βραστό, ψητό, στο φούρνο ή ακόμα και σε μορφή πουρέ.
Είτε μαγειρευτεί με σάλτσα ντομάτας, ελαιόλαδο και μυρωδικά, είτε συνοδεύσει κρέας ή ψάρι, προσφέρει θρεπτική αξία και πλούσια γεύση.
Η συνταγή αυτή αναδεικνύει τη μοναδική του ικανότητα να απορροφά αρώματα και να μεταμορφώνεται σε ένα χορταστικό, σπιτικό φαγητό.
Περιγραφή
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα 25 λεπτά
Μερίδες: 4
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Θερμίδες 331 16%
Λιπαρά 12,3 γρ. 18%
Κορεσμένα 1,9 γρ. 10%
Σάκχαρα 21,2 γρ. 24%
Αλάτι 0,3 γρ. 5%
Πρωτεΐνη 11,9 γρ. 24%
Υδατάνθρακες 41 γρ. 16%
Φυτικές ίνες 11,9 γρ.
Υλικά
4 λεμόνια (ή ανάλογα με τις μερίδες)
Ελαιόλαδο
4 σκελίδες σκόρδου
8 κόκκινα κρεμμύδια
40 μαύρες ελιές (με το κουκούτσι)
1.200 γρ. baby πατάτες (ή ανάλογα)
2 ματσάκια φρέσκια ρίγανη
40 μεγάλες ώριμες ντομάτες
4 κεφάλια κουνουπίδι (περίπου 3.200 γρ. συνολικά), ιδανικά με τα φύλλα τους
800 γρ. φρέσκα ή κατεψυγμένα αρακάς ή κουκιά
Συμβουλή
Εμπλουτίστε με λαχανικά. Όταν προσθέτετε τον αρακά ή τα κουκιά, έχετε την ευκαιρία να προσθέσετε επιπλέον λαχανικά που μαγειρεύονται γρήγορα, όπως σέσκουλα, σπανάκι, σπαράγγια, μπρόκολο – αυτό θα αναβαθμίσει το πιάτο και θα αντικατοπτρίσει όλες τις εποχές.
Μέθοδος Εκτέλεσης
- Μπορείτε να σερβίρετε με ψωμί για να «βουτήξετε» στη σάλτσα– είναι παραδεισένιο!
- Προθερμάνετε τον φούρνο σας στους 200°C.
- Χρησιμοποιήστε έναν αποφλοιωτή λαχανικών για να ξεφλουδίσετε τις φλούδες λεμονιού σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή γάστρα σε μέτρια φωτιά, στη συνέχεια προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και τον βολβό σκόρδου.
- Καθαρίστε και κόψτε σε τέταρτα τα κρεμμύδια και χωρίστε τα σε πέταλα, αφαιρέστε τα κουκούτσια από τις ελιές και κόψτε τις πατάτες σε φέτες πάχους 1 εκατοστού.
- Προσθέστε τα στην κατσαρόλα, ρίξτε τα φύλλα ρίγανης και μαγειρέψτε για 5 λεπτά, ή μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν και να πάρουν χρώμα.
- Κόψτε σε τέταρτα και προσθέστε τις ντομάτες, στη συνέχεια αλατοπιπερώστε τις με θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, ανάλογα με τη γεύση σας.
- Ρίξτε 500 ml νερό στην κατσαρόλα και φέρτε το σε βρασμό, ανακατεύοντας καλά και ξύνοντας τυχόν κολλημένα κομμάτια από τον πάτο.
- Αφαιρέστε μόνο τα ακατάστατα εξωτερικά φύλλα από το κουνουπίδι, στη συνέχεια κόψτε έναν σταυρό στον κορμό και σπρώξτε τον μέχρι κάτω, στον πάτο της κατσαρόλας.
- Περιχύστε με 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, σκεπάστε, στη συνέχεια τοποθετήστε το στον φούρνο για 1 ώρα, ή μέχρι να ροδίσει και να καραμελώσει, αλείφοντας το περιστασιακά με τη σάλτσα και αφαιρώντας το καπάκι στα μισά του χρόνου.
- Αφαιρέστε το κουνουπίδι σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και βγάλτε τα σκόρδα, στη συνέχεια τοποθετήστε την κατσαρόλα ξανά σε μέτρια φωτιά στην εστία, ανακατέψτε τον αρακά ή τα κουκιά και σιγοβράστε για 5 λεπτά.
- Πιέστε προσεκτικά όλο το σκόρδο από τις φλούδες και ανακατέψτε το ξανά στην κατσαρόλα.
- Δοκιμάστε και προσαρμόστε τη γεύση, εάν χρειάζεται, στη συνέχεια περιχύστε πάνω από το κουνουπίδι και ολοκληρώστε με μια καλή δόση χυμού λεμονιού.
