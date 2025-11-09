Θρήνος στην Ξάνθη: Νεκρός σε τροχαίο γνωστός DJ

Το τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κοντά στο Χρυσοχώρι,
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ξάνθη την Κυριακή 9 Νοεμβρίου με θύμα έναν γνωστό DJ της περιοχής.
Το τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κοντά στο Χρυσοχώρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του.
Ο 54χρονος σύμφωνα με το xanthinea μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και κατέληξε λίγη ώρα μετά, ενώ για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση.
Η είδηση του θανάτου του έπεσε σε βόμβα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
Ο άτυχος άνδρας,με καταγωγή από τον Πετεινό, διέμενε στο Χρυσοχώρι, όπου και επέστρεφε μετά από τη δουλειά.
«Την 9-11-2025 το πρωί στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.
