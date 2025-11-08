Πάτρα: Την Τρίτη απολογείται ο εκπαιδευτικός που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Back to Top
Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία χθες το μεσημέρι

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ζήτησε και έλαβε εκπαιδευτικός, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία πατέρα μαθήτριας της ότι της έδειξε γυμνές φωτογραφίες  ανήλικων παιδιών.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία, στην Πάτρα, χθες το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος των οποίου σχηματίστηκε, μετά από καταγγελία, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας με κοινοποίηση γυμνών φωτογραφιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία γονέα 15χρονης μαθήτριας και έπειτα από εξέταση της τελευταίας, παρουσία παιδοψυχολόγου, συνελήφθη εκπαιδευτικός που χθες το πρωί, μέσα σε τάξη εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπέδειξε στην μαθήτρια, φωτογραφίες από το κινητό του τηλέφωνο, που απεικονίζουν γεννητικά όργανα ανήλικων τέκνων.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου και κατάσχεσαν το κινητό του τηλέφωνο, από το οποίο εξήχθη επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικός υπολογιστής, που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

