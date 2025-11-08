James Watson: The man who changed the word (1928-2025)

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε από τα διεθνή ΜΜΕ ότι ο James Watson, κάτοχος Nobel για την ανακάλυψη της Διπλής Έλικας του DNA, έφυγε από τη ζωή στις 6 Νοεμβρίου 2025 σε ηλικία 97 ετών. Ο Watson με τιμούσε με τη φιλία του.

Μίλησα με την οικογένεια του, τον γιο του Rufus στο CSHL( Cold Spring Harbour Laboratory) και του εξέφρασα τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια για την απώλεια του πατέρα του και κορυφαίου ερευνητή του αιώνα. Του ζήτησα να μεταφέρει στη μητέρα του Elizabeth τη συμπαράσταση μου και των συνεργατών μου.

Στην επικοινωνία μας υπογράμμισε ότι οι γονείς του πάντα ανέφεραν την Ελλάδα με τα θερμότερα λόγια για τη υποδοχή και την αγάπη που τους έδειξε η ακαδημαϊκή κοινότητα και η πολιτεία και ότι είχαν τη χώρα μας στη καρδιά τους.

Ο Watson αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2011, στο 12ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας, και Επίτιμος Δημότης Σπετσών το 2016, στο 17 ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας, για τη προσφορά του στην επιστήμη και στην ανθρωπότητα.

Θα τον θυμόμαστε πάντα σαν ένα απλό και προσιτό άνθρωπο μέσα στη μεγαλοφυΐα του που ήθελε να μιλά και να συμβουλεύει με τις ώρες τους φοιτητές μας.

Οι επόμενες γενεές θα αναφέρονται τιμητικά στην Ελλάδα την οποία ο κορυφαίος ερευνητής τίμησε με την υποστήριξη του όταν χρειάστηκε και με τη συμμετοχή του σε Συνέδρια της Χώρας μας αποδεχόμενος τις προσκλήσεις, το 1966 στις Σπέτσες με τον Francis Crick, το 2011 στην Πάτρα και το 2016 πάλι στις Σπέτσες προσκεκλημένος στις δυο τελευταίες επισκέψεις του από το ΜΠΣ “Ιατρική Χημεία” του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο. Στο συνέδριο των Σπετσών συμμετείχε και η Ruth Padel, τρισέγγονη του Κάρολου Δαρβίνου.

Ήταν ένας μεγάλος φιλέλληνας που υποστήριξε την Ελλάδα όταν χρειαζόταν και ήταν ο πρώτος μεταξύ 16 κατόχων Nobel να υπογράψει την επιστολή “Petition for Greece” στην Ευρωπαϊκή Ηγεσία το 2015 η οποία οδήγησε στο ΕΛΙΔΕΚ( Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) και στο Ταμείο υποστήριξης της έρευνας και των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Το 2012 είχε στείλει επιστολή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Barack Obama ζητώντας πάλι τότε την υποστήριξη της Ελλάδας στη περίοδο της μεγάλης κρίσης.

Θα τον θυμόμαστε με αισθήματα υπερηφάνειας και τιμής γιατί ο κορυφαίος ερευνητής ανταποκρινόταν στις προσκλήσεις μας αποδεχόμενος να παραβρίσκεται στα Συνέδρια μας Ιατρικής Χημείας που αποτέλεσαν λαμπρές σελίδες της ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις τεράστιες προσωπικότητες που συμμετείχαν αλλά και για την καινοτομία της έρευνας και των ανακοινώσεων.

Στα κατάμεστα συνέδρια στη Πάτρα και Σπέτσες οι ομιλίες του Watson αφορούσαν την ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA, και ήταν μια συναρπαστική αφήγηση της κοσμογονικής Ανακάλυψης που άλλαξε το κόσμο, και που ήταν το μυστικό της μεταφοράς της γενετικής πληροφορίας από γενεά σε γενεά.

Η ιστορική επίσκεψη Watson στην Ελλάδα, αλλά και άλλων κατόχων Nobel, έχει αποτυπωθεί στο μνημειώδες λεύκωμα , “Η Ελλάδα Τιμά τον James Watson: DNA, Η ανακάλυψη που άλλαξε τον κόσμο” του εκδοτικού οίκουν Broken Hill στη Κύπρο, όπου αναφέρονται η προϊστορία και οι λεπτομέρειες της μεγάλης ανακάλυψης.

Η καταπληκτική υπερπαραγωγή της ΕΡΤ1, μετά το συνέδριο των Σπετσών( 29-31 / 8/2016), για τη ζωή και το έργο του Watson προσφέρει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει από κοντά τον άνθρωπο και επιστήμονα που άλλαξε τη ζωή και τη πορεία της ανθρωπότητας προς το καλύτερο.

ΕΡΤ1 ……… DNA, Το κλειδί της ζωής.

Ο Watson, ο Einstein της Μοριακής Βιολογίας, με τιμούσε με την φιλία του και αυτό ήταν για μένα το αναπάντεχο μεγαλύτερο δώρο και παράσημο της ακαδημαϊκής μου ζωής.

Θα τον έχουμε πάντα στη καρδιά μας με ευγνωμοσύνη για το έργο του, για την υποστήριξη της χώρας μας και για τη τιμή προς την έρευνα μας για την οποία ενδιαφέρετο να ενημερώνεται.