Σύρος: Στο Εφετείο συνεχίζεται το Σάββατο η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

Με την εξέταση του ενός εκ των τριών συνολικά ψυχιάτρων-πραγματογνωμόνων που έχουν κληθεί να καταθέσουν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 21.00 η σημερινή διαδικασία εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου.

Σύμφωνα με το ertnews.gr προηγήθηκαν η εξέταση του αξιωματικού υπηρεσίας του Α.Τ. Φολεγάνδρου και η εξέταση μελών της οικογένειας του κατηγορουμένου.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση της εξέτασης των μαρτύρων.