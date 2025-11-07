Σύρος: Στο Εφετείο συνεχίζεται το Σάββατο η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου
Με την εξέταση του ενός εκ των τριών συνολικά ψυχιάτρων-πραγματογνωμόνων που έχουν κληθεί να καταθέσουν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 21.00 η σημερινή διαδικασία εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου.
Σύμφωνα με το ertnews.gr προηγήθηκαν η εξέταση του αξιωματικού υπηρεσίας του Α.Τ. Φολεγάνδρου και η εξέταση μελών της οικογένειας του κατηγορουμένου.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση της εξέτασης των μαρτύρων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr