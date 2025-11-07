Πάτρα: Ημερίδα επιχειρηματικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης για επαγγελματίες και επιχειρηματίες με στόχο τη βελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων.

Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Wise Greece και την υποστήριξη του TUI Care Foundation διοργανώνει Ημερίδα Επιχειρηματικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης για επαγγελματίες ή επιχειρηματίες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Παλιάς Γεωργικής Σχολής, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025. Οι εγγραφές θα γίνουν στο διάστημα 9:30 - 10:00 το πρωί και θα ακολουθήσουν οι εκπαιδεύσεις, κατά τις ώρες 10:00 -16:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με θέματα όπως

-Business Plan: Πώς να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό πλάνο.

-Στρατηγική marketing και προώθηση προϊόντων στα social media – πώς να αναδεικνύετε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας και να φτάνετε στο σωστό κοινό.

-Βιωσιμότητα και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα – πρακτικοί τρόποι ενσωμάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.

-Δημιουργία επιτυχημένου brand – πώς να διαμορφώσετε μια ξεχωριστή ταυτότητα για την επιχείρηση ή τα προϊόντα σας, που να ξεχωρίζει στην αγορά.

-Και πολλά ακόμη εργαλεία και στρατηγικές που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες ή επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της γαστρονομίας, της εστίασης, της παραγωγής τροφίμων, του πολιτισμού, της φυσικής κοσμετολογίας, των τεχνών & χειροτεχνιών. Θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με επαγγελματίες του κλάδου, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν γνώση από έμπειρους ανθρώπους της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στη φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd48hrCyhznyjgtwGj4lvyYaVvjwZEx00qQkdpv H33INobEQ/viewform



