Δύσκολες ώρες για τον Σταμάτη Κραουνάκη: Πέθανε η μητέρα του

Δύσκολες ώρες για τον Σταμάτη Κραουνάκη που έχασε την μητέρα του, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από αναρτήσεις του στα social media.

Στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία έχει ποζάρει μαζί με τη μητέρα του, την οποία κρατά αγκαλιά και φιλάει και τη συνοδεύει με το εξής κείμενο:

«Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό. Όσοι έχουν ακόμα ανάγκη να προσαρτώνται σε εκπροσώπους πολιτικών υποσχέσεων, απολύτως κατανοητό. Αλλά όπως θα παρατηρείτε, η νεότητα απέχει του βαρετού αυτού ντούρου ντούρου. Έχουν ξεμείνει κάτι κοπέλες σουμπρετοωριμοπο***κες, που επιμένουν να μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό και να μας περιλαμβάνουν στον μετριοπαθή προβληματισμό τους. Και χρησιμοποιούν εδώ το social media ελαφρώς σαν τον απόπατο τους. Δεν σωστό! Απ την άλλη εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη. Και ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει. Όνειρα. Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπέροχη φωνή. Η Μαρία. Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο».