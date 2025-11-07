Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις προκειμένου να δοθούν 10.000 vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και την κατάργηση του πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίνεται η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ενταχθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου «η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να στηρίζει έμπρακτα τους γονείς και να επενδύει στο ξεκίνημα της ζωής των παιδιών, όταν διαμορφώνονται οι βάσεις για την ανάπτυξη, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή».

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Β’ Πρόσκληση του Προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2025-2026 ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή.

Με τις αλλαγές που έγιναν προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με αυξημένα εισοδηματικά όρια.

Συγκεκριμένα, τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

l Για οικογένειες με έως 2 παιδιά: από €33.000 σε €35.000

l Για τρίτεκνες οικογένειες: από €36.000 σε €38.000

l Για οικογένειες με 4 παιδιά: από €39.000 σε €41.000

l Για οικογένειες με 5 παιδιά: από €42.000 σε €44.000

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, καταργείται το ανώτατο πλαφόν και τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται προοδευτικά:

l Με 6 παιδιά: από €42.000 σε €47.000

l Με 7 παιδιά: από €42.000 σε €50.000

l Με 8 παιδιά: από €42.000 σε €53.000

l Με 9 παιδιά: από €42.000 σε €56.000

l Με 10 παιδιά: από €42.000 σε €59.000

Τα ποσά αυτά προκύπτουν μετά και τον συνυπολογισμό της διπλής αύξησης — της αύξησης των €2.000 έως και τα πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των €44.000, το οποίο προσαυξάνεται κατά €3.000 για κάθε επιπλέον παιδί από τα έξι και πάνω.

Η Β’ Πρόσκληση, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ενισχύεται με αυξημένους εθνικούς πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους γονείς να εξασφαλίσουν μια θέση για τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, επεκτείνοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ( www.eetaa.gr).