Ουαλία: Τούρκοι σουβλατζήδες πιάστηκαν στα χέρια κραδαίνοντας σούβλες κεμπάπ

Στο βίντεο φαίνονται άνδρες από τις δύο οικογένειες να κρατούν σούβλες και να επιτίθενται ο ένας στον άλλο.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο οποίο καταγράφηκε ο άγριος καβγάς που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο Νιούπορτ της Ουαλίας, παρουσιάστηκε στη δίκη για την υπόθεση που είναι σε εξέλιξη.

Άγριος καβγάς ξέσπασε στο Νιούπορτ της Ουαλίας όταν μέλη δύο οικογενειών από την Τουρκία που διατηρούν καταστήματα κεμπάπ στην περιοχή πιάστηκαν στα χέρια, κραδαίνοντας… σούβλες.

Τη συμμετοχή τους στην επίθεση έχουν ομολογήσει οι Τούρκοι Μεχμέτ Ακσόι 52 ετών, Μαζχάρ Ακσόι 40 ετών, Μουράτ Ακσόι 28 ετών, Μπουράκ Ακσόι 25 ετών, Σαβάς Σαγιάκ 33 ετών, Γιαγκμούρ Σαγιάκ 42 ετών, και Φιράτ Σαγιάκ 45 ετών οι οποίοι και καταδικάστηκαν από το δικαστήριο. Στη συμπλοκή συμμετείχε και ένας 17χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου ανηλίκων.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail» η οικογένεια Ακσόι είναι ιδιοκτήτρια του Family Kebab στην και η οικογένεια Σαγιάκ είναι ιδιοκτήτρια του Antalya Kebab.

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ των δύο οικογενειών οφείλεται σε «εσωτερικές διαμάχες» μεταξύ ατόμων που είχαν σχέση μαζί τους στην Τουρκία.

Το βίντεο που προβλήθηκε στο δικαστήριο έδειξε ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν ο Φιράτ Σαγιάκ χτύπησε τον Μεχμέτ Ακσόι έξω από το κατάστημα κεμπάπ. Στη συνέχεια ο δεύτερος τηλεφώνησε σε συγγενείς του με αποτέλεσμα η συμπλοκή να πάρει διαστάσεις.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά τον καβγά και βγήκε τον Σαβάς Σαγιάκ με ένα μεγάλο τραύμα στο κεφάλι και τον Γιαγμάρ Σαγιάκ με τραύματα επίσης στο κεφάλι. Επίσης, ο Μεχμέτ και ο Μαχζάρ Ακσόι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με κοψίματα και μελανιές στα χέρια.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι οι δύο οικογένειες έχουν πλέον συμφιλιωθεί μετά από παρέμβαση της τουρκικής και κουρδικής κοινότητας στην Ουαλία και της Κουρδικής Λαϊκής Δημοκρατικής Συνέλευσης.