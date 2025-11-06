Έκτακτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Η κατάσταση που διαμορφώνεται και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τις ανακοινώσεις των ΕΛΤΑ για κλείσιμο καταστημάτων και στην περιφέρεια, προβληματίζει και οι κατά τόπους κινητοποιήσεις είναι αδιάψευστος μάρτυρας των αναγκών που υπάρχουν.

Την Πέμπτη συνήλθε εκτάκτως συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με αποκλειστικό θέμα την παύση λειτουργίας των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ στην επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου ήταν καταπέλτης στην ομολογουμένως αιφνιδιαστική ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, παρά τις παραδοχές της κυβέρνησης για έναν προβληματικό οργανισμό που καταγράφει μεγάλες ζημιές.

Αξίζει να αναφέρουμε πως εκτός των άλλων, ήδη εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμη και σύλλογοι έχουν αντιπροτείνει τη διατήρηση των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ που αποφασίστηκε να κλείσουν με παραχώρηση οικημάτων ή και συμμετοχή ακόμη στο ενοίκιο του κτιρίου που θα τα στεγάζει.