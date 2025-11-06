Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Έκτακτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Έκτακτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμ...
Πομώνης Γιάννης
giannispomonis@gmail.com , Facebook Page

Ομοφωνη καταδίκη της πολιτικής των ΕΛΤΑ

Η κατάσταση που διαμορφώνεται και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τις ανακοινώσεις των ΕΛΤΑ για κλείσιμο καταστημάτων και στην περιφέρεια, προβληματίζει και οι κατά τόπους κινητοποιήσεις είναι αδιάψευστος μάρτυρας των αναγκών που υπάρχουν.

Την Πέμπτη συνήλθε εκτάκτως συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με αποκλειστικό θέμα την παύση λειτουργίας των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ στην επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου ήταν καταπέλτης στην ομολογουμένως αιφνιδιαστική ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, παρά τις παραδοχές της κυβέρνησης για έναν προβληματικό οργανισμό που καταγράφει μεγάλες ζημιές.

Αξίζει να αναφέρουμε πως εκτός των άλλων, ήδη εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμη και σύλλογοι έχουν αντιπροτείνει τη διατήρηση των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ που αποφασίστηκε να κλείσουν με παραχώρηση οικημάτων ή και συμμετοχή ακόμη στο ενοίκιο του κτιρίου που θα τα στεγάζει.

Συζήτηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Διαγραμμίσεις και στη Ρήγα Φεραίου - Χώρος για τα τραπεζοκαθίσματα και πάνω στον πεζόδρομο

Α΄ΕΛΜΕ: «Στην Αχαΐα υπάρχουν 48 κενά στη γενική εκπαίδευση και 43 στην ειδική εκπαίδευση»

Σοκ στη Ναύπακτο- Μαθητές Λυκείου διακινούσαν κοκαΐνη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΕΛΤΑ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Λουκέτο

Ειδήσεις