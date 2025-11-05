Πτολεμαΐδα: Νεκρός 40χρονος μετά από εργατικό δυστύχημα - Έπαθε ηλεκτροπληξία στο μηχανουργείο

Ένα σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (5/11/2025) σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα, όπου ένας 40χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άτυχος 40χρονος άντρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία, αφότου έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Εορδαίας.