Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πτολεμαΐδα: Νεκρός 40χρονος μετά από εργατικό δυστύχημα - Έπαθε ηλεκτροπληξία στο μηχανουργείο

Πτολεμαΐδα: Νεκρός 40χρονος μετά από εργ...

Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

Ένα σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (5/11/2025) σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα, όπου ένας 40χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άτυχος 40χρονος άντρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία, αφότου έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Εορδαίας.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Tο φθηνότερο εσπρέσο της χώρας- Έρευνα για τις τιμές του καφέ το 2025

Αχαΐα: Πάνω από 40 κλήσεις για κράνος σε μια εβδομάδα

Πάτρα: Αναστάτωση στην Τερψιθέα με 45χρονο- Η παρενόχληση ανηλίκων μαθητριών που έφτασε τον κόμπο στο χτένι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Εργατικό δυστύχημα Πτολεμαΐδα

Ειδήσεις