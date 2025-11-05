Το ΓΕ.Λ Ανδραβίδας στο πρόγραμμα: «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2025-26»

Το τρέχον σχολικό έτος 2025-26, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Ανδραβίδας, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ένταξή τους στο πρόγραμμα: «Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2025-26».

Στο πρόγραμμα αυτό έχουν ενταχθεί 120 σχολεία από όλη την Ελλάδα και υλοποιείται με την έγκριση και υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Παιδείας και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση των μαθητών για συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ε.Ε και η ανάδειξη του ρόλου του ενεργού πολίτη.

Στο τέλος του σχολικού έτους και μετά από αξιολόγηση των δράσεων, θα αποδοθεί στα επιτυχόντα σχολεία ο τίτλος του «Σχολείου- Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», με διάρκεια ένα έτος. Επίσης, θα αποδοθεί τιμητικό δίπλωμα στους Μαθητές - Πρέσβεις του ΕΚ (Junior Ambassadors), τους Καθηγητές - Πρέσβεις του ΕΚ (Senior Ambassadors), καθώς και δίπλωμα αναγνώρισης συμμετοχής σε μαθητές-εθελοντές, οι οποίοι είχαν ενεργό δράση στο Πρόγραμμα.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Ανδραβίδας, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, θα ασχοληθούν με το κρίσιμο θέμα της συνετούς κατανάλωσης σε μία προσπάθεια περιορισμού της φτώχειας και της ανέχειας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσα από συζητήσεις με ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και με ευρωβουλευτές καθώς και μέσα από αναζήτηση πληροφοριών για τα θεσμοθετημένα όργανα και τις αξίες της Ε.Ε, θα γίνει προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πόσο κρίσιμο είναι το ζήτημα της σωστής αξιοποίησης των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων στον πλανήτη μας και πώς μπορούμε όλοι μας να συμβάλλουμε σε αυτό, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

Οι 12 Junior Ambassadors είναι οι: Βόσσος Παναγιώτης, Βόσσος Σπύρος, Καραβούλιας Νικόλαος-Νεκτάριος, Θεολόγου Ιωάννης-Ραφήλ, Αλεξανδροπούλου Θεοδώρα-Έλενα, Χαντζή Διονυσία, Λαζαρίδη Ουρανία, Λάττας Νικόλαος, Ελέζι Μάρσια, Λευκαδίτη Ειρήνη-Καλή, Φραγκοπανάγος Αδαμάντιος και Χριστοφή Γεωργία, μαζί με την ομάδα των Volunteer Ambassadors: Βαρβαρέσου Μάρθα-Ελένη, Χριστοπούλου Νικολέτα-Βλασία, Φραγκοπανάγου Αικατερίνη, Φραγκοπανάγου Μαρία. Οι 5 Senior Ambassadors είναι οι: Αργυροπούλου Τερψιχόρη, Γαλατσίδα Μαρία, Διαμαντοπούλου Μαρία, Καρουσιώτης Γεώργιος, Μασσαράς Θεοχάρης.