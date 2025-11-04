Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης- Σημειώθηκε τζακ ποτ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 4, 15, 21, 22, 41 και αριθμός Τζόκερ το 8.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.