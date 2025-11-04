Φωκίων Ζαΐμης: «Θεμέλιο της πρόληψης και ορθής αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών η διεπιστημονική συνεργασία»

Την ανάγκη διεπιστημονικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της πρόληψης και ορθής αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, επισήμανε στον χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος συμμετείχε στην Ημερίδα του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Γεωκίνδυνοι και Βάσεις Δεδομένων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Εργαλεία Διαχείρισης και Εφαρμογές στην Τεχνική Γεωλογία».

«Οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι πυρκαγιές είναι κρίσεις που επηρεάζουν κοινωνικά και οικονομικά τους πολίτες, τις υποδομές και το οικοσυστήματα. Η πολυπλοκότητα των γεωκινδύνων απαιτεί την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ γνώσης και πρακτικής εφαρμογής καθώς και τη συνεργασία των φορέων για τη λήψη σωστών πολιτικών επιλογών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία αυτής της συνεργασίας και επενδύει συστηματικά στη σύνδεση της επιστήμης με τη σύγχρονη πραγματικότητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Την επιστημονική ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν πλήθος εκπροσώπων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας σε συνεργασία με το εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αξίζει να τονιστεί ότι η Ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή Τεχνικής Γεωλογίας, Γεωργίου Κούκη, ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς της επιστήμης του. Τέλος, τιμήθηκε η ΕΑΓΜΕ, η επίσημη δημόσια Αρχή του Γεωολογικού και Μεταλλευτικού κλάδου της χώρας για την πολυετή και ουσιαστική της προσφορά, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας