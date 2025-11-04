Σία Αναγνωστοπούλου: «Απουσία επιδότησης φοιτητικού εισιτηρίου στην Πάτρα»

«Η καθυστέρηση στην εφαρμογή μέτρων επιδότησης όχι μόνο επιβαρύνει οικονομικά τους φοιτητές, αλλά δημιουργεί και θεσμικό κενό» επισημαίνει η Σία Αναγνωστοπούλου.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα τοπικού και περιφερειακού τύπου έχει ανακύψει σοβαρό ζήτημα στην πόλη της Πάτρας σχετικά με την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τους φοιτητές και κυρίως εκείνους που διαμένουν εκτός κέντρου ή σε γειτονικούς Δήμους.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο πρύτανης υποστηρίζουν ότι η μείωση ή επιδότηση του εισιτηρίου αποτελεί αναγκαίο μέτρο στήριξης των φοιτητών

και προτείνουν άμεση συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ της Πάτρας για την εφαρμογή ενός προγράμματος επιδότησης. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου επισημαίνει ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους φοιτητές και δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με φοιτητές άλλων πόλεων.

Ο Δήμος Πατρέων, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητα για τη θεσμοθέτηση επιδότησης και ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία πρέπει να προέρχεται από το κράτος, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φαίνεται να υιοθετεί παρόμοια στάση, χωρίς να προτείνει συγκεκριμένη λύση. Η έλλειψη συντονισμένης δράσης μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου καθιστά αδύνατη την άμεση εφαρμογή μιας πρακτικής λύσης, σε αντίθεση με άλλες πόλεις, όπως τα Ιωάννινα, όπου ο τοπικός δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνίες με τα ΚΤΕΛ για επιδοτούμενα φοιτητικά εισιτήρια.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή μέτρων επιδότησης όχι μόνο επιβαρύνει οικονομικά τους φοιτητές, αλλά δημιουργεί και θεσμικό κενό, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο που να διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των φοιτητών σε εθνικό επίπεδο. Το ζήτημα αφορά άμεσα την κοινωνική δικαιοσύνη, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεται το Υπουργείο να θεσμοθετήσει πλαίσιο επιδότησης ή μείωσης του φοιτητικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση των φοιτητών σε όλη τη χώρα;

2. Ποιος φορέας έχει τελικά την κύρια αρμοδιότητα για την επιδότηση του εισιτηρίου — ο Δήμος, η Περιφέρεια ή το Κράτος — και ποιο είναι το σκεπτικό του Υπουργείου επί του ζητήματος;

3. Υπάρχει πρόθεση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Δήμο και τα τοπικά ΚΤΕΛ, για τη δημιουργία ειδικού προγράμματος στήριξης των φοιτητικών μετακινήσεων στην Πάτρα;

4. Σε ποιες άλλες πόλεις έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχα μέτρα και με ποιο χρηματοδοτικό μοντέλο, ώστε να αξιοποιηθεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής;

5. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και οι προϋποθέσεις για την άμεση υλοποίηση επιδοτούμενου φοιτητικού εισιτηρίου στην Πάτρα, ώστε να μην συνεχίσει να επιβαρύνεται η φοιτητική κοινότητα;