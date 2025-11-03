ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στο Γηροκομειό

Την Τετάρτη 5/11 από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα θα υπάρξει στην περιοχή διακοπή νερού
Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στην οδό Υπαπαντής στο Γηροκομειό, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου σύμφωνα με ενημερωτική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ.
Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή Γηροκομείου- Διάκου και τμήμα της οδού Εγλυκάδος (Τιμοθέου – Καραβαγγέλη - Αγελάου), την Τετάρτη 5/11/2025, από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.
Από την αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Πατρέων, τονίζεται πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ τέλος παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
