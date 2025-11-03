Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 με
ώρα έναρξης 6:00 μ.μ., στην ισόγεια αίθουσα του ΤΕΕ Τμ. Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυάρχων 40 στην Πάτρα, Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης με θέμα:
«Οι όροι Ασφάλισης & Συνταξιοδότησης των Μηχανικών»
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί από τους νομικούς συνεργάτες του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την ασφάλιση των μηχανικών, ζητήματα ασφάλισης όπως εισφορές, προαιρετική συνέχιση ασφάλισης ή εξαγορά χρόνου, ασφαλιστική ενημερότητα κτλ, θέματα συνταξιοδότησης (προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπολογισμός σύνταξης, μεταβατικές διατάξεις κτλ) καθώς και οι νέες ρυθμίσεις και πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.
Η Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης είναι ανοιχτή για το κοινό.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί από τη σύμβουλο απασχόλησης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ συλλογή ερωτημάτων που αφορούν σε εργασιακά δικαιώματα, στο κοινωνικοασφαλιστικό και οι Νομικοί του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα απαντούν εξατομικευμένα.
