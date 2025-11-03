Ποιος ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης το βράδυ της Κυριακής;

Σφοδρή ήταν η σύγκρουση για τα νούμερα τηλεθέασης στην prime time την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

Τα δύο προγράμματα που κονταροχτυπήθηκαν, σύμφωνα με το zappit.gr ήταν το Voice και τα Φαντάσματα, τα οποία έκλεισαν με σχετικά μικρή διαφορά.

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, το The Voice σημείωσε μέσο όρο 17,4% και ακολούθησαν τα Φαντάσματα με 16,5%. Το «Μια νύχτα μόνο» είχε 11,9%, το IQ160 είχε 11,8%, ο Δικαστής 10,4% και η Γη της Ελιάς 9,3%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το The Voice είχε μέσο όρο 21,8%, το «Μια νύχτα μόνο» 18,5%, η Γη της Ελιάς 16,9%, τα Φαντάσματα 12,4%, ο Δικαστής 10,3% και το IQ160 9,5%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

The Voice – 17,4%

Τα φαντάσματα – 16,5%

Μια νύχτα μόνο – 11,9%

IQ 160 – 11,8%

Ο Δικαστής – 10,4%

Γη της Ελιάς – 9,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

The Voice – 21,8%

Μια νύχτα μόνο – 18,5%

Γη της Ελιάς – 16,9%

Τα φαντάσματα – 12,4%

Ο Δικαστής – 10,3%

IQ 160 – 9,5%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.