Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα πως οι σοροί που παρέδωσε η Χαμάς την προηγούμενη ημέρα, ανήκουν όντως σε Ισραηλινούς στρατιώτες που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η οργάνωση εισέβαλε στα ισραηλινά εδάφη και προκάλεσε αιματοκύλισμα.

Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέβασαν tweet στο οποίο ανέφεραν πως το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς από τη Χαμάς και ξεκινούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης. Λίγες ώρες μετά και με νέα ανάρτηση, έγραψαν πως οι σοροί ταυτοποιήθηκαν.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την παράδοση των σορών από τη Χαμάς.

Τα λείψανα ανήκουν στον 21χρονο Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, τον 19χρονο δεκανέα Οζ Ντανιέλ και τον 40χρονο συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που έπεσε στα χέρια της Χαμάς.