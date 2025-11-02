Porto Leone - spoiler: Γρηγόρης και Άντζελα βγαίνουν ραντεβού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, σύντομα ο Γρηγόρης και Άντζελα πρόκειται να περάσουν μία ρομαντική βραδιά στα προσεχή επεισόδια του «Porto Leone» του ALPHA. Ταυτόχρονα όμως το μωρό της Λένας αρρωσταίνει βαριά…

Η Αλεξάνδρα τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση μιας και το σχέδιό της για να καταστρέψει την οικογένεια Βούλγαρη συνεχίζεται με επιτυχία. Όπως θα δούμε στα προσεχή επεισόδια της σειράς, η Άντζελα καταφέρνει και προσλαμβάνεται επίσημα στην ναυτιλιακή εταιρία της οικογένειας. Τότε ο Γρηγόρης, που έχει πειστεί για την αθωότητά της και είναι γοητευμένος από την παρουσία της, αποφασίζει να αψηφήσει τις προειδοποιήσεις της μητέρας του και βρίσκει το θάρρος και της ζητάει να βγουν ραντεβού.

Η Άντζελα, μέσα της χαίρεται καθώς πετυχαίνει τον στόχο της, και προσποιούμενη την ξαφνιασμένη, δέχεται. Η απάντησή της χαροποιεί ιδιαίτερα τον Γρηγόρη, ο οποίος ανυπομονεί για αυτό το ραντεβού και θέλει να κάνει ό, τι περνάει από το χέρι του για να την εντυπωσιάσει. Η βραδιά φτάνει και η Άντζελα αργεί, γεγονός που αγχώνει ιδιαίτερα εκείνον. Όμως μετά από λίγα λεπτά εμφανίζεται μπροστά του και αμέσως της ζητάει να πάψει να του μιλάει στον πληθυντικό.

Οι δυο τους, στη συνέχεια, πηγαίνουν σε ένα ταβερνάκι και αρχίζουν να κουβεντιάζουν. Το βλέμμα του Γρηγόρη μαρτυράει τις λέξεις που δεν τολμά να πει, ενώ η Άντζελα φροντίζει να τον αγγίζει διακριτικά. Λίγο πριν χωριστούν, ο νεαρός της εξομολογείται πόσο όμορφα περνάει απόψε μαζί της. Η Άντζελα του απαντά πως και εκείνη περνάει ωραία και προτού αποχαιρετιστούν, ο νεαρός της λέει πόσο όμορφη είναι. Μάλιστα, αφού χωρίζονται δεν μπορεί να την βγάλει από το μυαλό του.

Το μωρό της Λένας αρρωσταίνει βαριά

Ο Βούλγαρης, όντας εξοργισµένος από τις απαιτήσεις του συνδικάτου των μηχανικών, έχει να αντιµετωπίσει και την αναπάντεχη αρρώστια του µωρού της Λένας, το οποίο µεταφέρεται εσπευσμένα από την Σύρο στο νοσοκομείο Παίδων, προκαλώντας νέες εντάσεις. Σύντομα, η Λένα μαθαίνει ότι το παιδί της είναι βαριά άρρωστο και αναστατώνεται.

Τότε εκείνη αποφασίζει να αψηφήσει τις προειδοποιήσεις του πατέρα της και να τρέξει κοντά στο μωρό της. Την ίδια στιγμή, στο νοσοκομείο, οι γιατροί ενημερώνουν την Ξένη πως το μωρό έχει μια σοβαρή ίωση και πως οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες προκειμένου να δουν αν ανταποκρίνεται το μωρό στην αντιβίωση. Μάλιστα, ο πυρετός δεν λέει να πέσει γεγονός που ανησυχεί ιδιαίτερα τους γιατρούς. Λίγο μετά, η Λένα φτάνει στο νοσοκομείο και η παρουσία της εκεί αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις με την Ξένη και όχι μόνο…