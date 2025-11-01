Τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, του μεγαλύτερου στον κόσμο

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιείται αυτή την ώρα, παρουσία περίπου 80 επίσημων αντιπροσωπειών, από τις οποίες 40 θα έχουν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με κόστος που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το μουσείο θεωρείται ήδη το μεγαλύτερο αρχαιολογικό συγκρότημα στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν και μόνο πολιτισμό, καθώς θα φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα.

Μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια αναμονής, καθυστερήσεων, πολιτικών αναταράξεων και τεχνικών προκλήσεων, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (Grand Egyptian Museum) ανοίγει επίσημα τις πύλες του το βράδυ του Σαββάτου, λίγο έξω από το Κάιρο , στους πρόποδες των πυραμίδων της Γκίζας.

Μία νέα εποχή για τον αιγυπτιακό πολιτισμό

Η ιδέα για τη δημιουργία του μουσείου ανακοινώθηκε το 1992, ωστόσο οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν μόλις το 2005. Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, μετά από «δοκιμαστικές» λειτουργίες μέσα στο 2024, οι πύλες ανοίγουν για το κοινό σε ένα συγκρότημα που εκτείνεται σε 470.000 τετραγωνικά μέτρα — μια μικρή πολιτεία πολιτισμού στην έρημο.

Στο εσωτερικό του φιλοξενούνται πάνω από 50.000 εκθέματα, ανάμεσά τους ο κολοσσός του Ραμσή Β’ βάρους 83 τόνων και ηλικίας 3.200 ετών. Τα εκθέματα καλύπτουν την ιστορία της Αιγύπτου από τα προϊστορικά χρόνια έως τη ρωμαϊκή εποχή, σε 12 θεματικές αίθουσες που οργανώνονται ανά εποχή και θεματολογία.

Το GEM διαθέτει καθηλωτικές γκαλερί, φωτισμό ακριβείας, εκθέσεις εικονικής πραγματικότητας, ακόμη και ένα παιδικό μουσείο. Οι λάτρεις της αρχαιολογίας θα μπορούν να παρακολουθήσουν, μέσα από ένα γυάλινο παράθυρο, το έργο του εργαστηρίου συντήρησης για την αποκατάσταση ενός “ηλιακού σκάφους” 4.500 ετών, το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο σκάφος που έχει ανακαλυφθεί στην Αίγυπτο, το οποίο πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε για τον φαραώ Χέοπα για το ταξίδι του στον άλλο κόσμο.

Πολλά από τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν από το παλαιό Αιγυπτιακό Μουσείο της πλατείας Ταχρίρ, ένα κτίριο-σύμβολο του 20ού αιώνα, το οποίο όμως πλέον είναι ασφυκτικά γεμάτο. Άλλα εκθέματα προέρχονται από πρόσφατες ανασκαφές, όπως στη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αποκαλυφθεί δεκάδες θαμμένοι θησαυροί.

Ο διευθύνων σύμβουλος του μουσείου, Αχμέντ Γκονέιμ, τόνισε ότι το νέο μουσείο «μιλά τη γλώσσα της νέας γενιάς», συνδυάζοντας τεχνολογία επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας με τη διαχρονική γοητεία της αρχαίας κληρονομιάς. «Η Γενιά Ζ δεν διαβάζει επιγραφές· επικοινωνεί μέσα από την τεχνολογία», είπε χαρακτηριστικά.