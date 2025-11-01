Πάτρα: Δωρεάν ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού

O Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Νοτιοδυτικής Ελλάδας σας προσκαλεί στο πρωτοποριακό σεμινάριο με τίτλο: «5+1 Μυστικά για Σπουδές με Μέλλον και Αποδοτική Μελέτη», που διοργανει σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της LABORA το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στις 18:00 στο My Way Hotel (Λεωφόρος Όθωνος-Αμαλίας 16, Πάτρα).

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας για όλα τα νέα ζητήματα που σχετίζονται με τις σπουδές με μέλλον, τις αλλαγές στις Πανελλήνιες, τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας και τις επιστήμες.

Εισηγητής της Ημερίδας θα είναι ο κ. Γιώργος Γατούδης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Καριέρας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων LABORA.

Θεματολογία Ημερίδας:

Υπάρχουν Επαγγέλματα με Μέλλον; Μια ανατρεπτική ανάλυση των δεδομένων μιας αγοράς εργασίας που αλλάζει.

Πλήρης ενημέρωση για τις αλλαγές στις Πανελλήνιες και τα νέα δεδομένα

Τα παράδοξα και οι ευκαιρίες του μηχανογραφικού

Τμήματα «διαμάντια» ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Οι παγίδες στην επιλογή Σχολών.

Οι περιζήτητες σχολές και οι δρόμοι μετά τις σπουδές.

Πώς μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα για τις Πανελλήνιες;

Η έξυπνη διαχείριση των Social Μedia και η επιτυχία στις Πανελλήνιες.

Μελέτη με ή χωρίς κινητό;

Ποιος ο τρόπος για να μαθαίνω σωστά και γρήγορα;

Ο ρόλος του γονέα στην επιλογή σπουδών.

Το σεμινάριο είναι πλήρως διαδραστικό, θα έχετε την ευκαιρία να θέσετε ερωτήματα και θα μπορείτε να συνομιλήσετε με τον κ. Γιώργο Γατούδη και να επιλύσετε απορίες για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.