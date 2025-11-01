Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου στο Διεθνές Φόρουμ για την Δημοκρατία και την Ειρήνη

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου ,συμμετείχε στο διεθνές φόρουμ με θέμα «Rethinking Civic Space: Why It Matters for Democracy and Peace», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου ανέπτυξε τις σκέψεις του για τη σχέση μεταξύ δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ειρήνης, τονίζοντας ότι ο δημόσιος χώρος είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας.

Στην ομιλία του, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, υπογράμμισε ότι η αύξηση των ανισοτήτων οδηγεί στη διάβρωση της δημοκρατίας, σημειώνοντας πως «όταν οι άνθρωποι χάνουν τη φωνή και την εμπιστοσύνη τους, οι κοινωνίες καταρρέουν». Αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία πολιτισμών που κατέρρευσαν λόγω συγκέντρωσης εξουσίας, τονίζοντας ότι σήμερα «αντιμετωπίζουμε έναν παγκόσμιο Γολιάθ — ένα σύστημα συγκεντρωμένου πλούτου και ισχύος που αφήνει τους πολίτες θεατές αντί για συντελεστές».

Επεσήμανε ότι η ανισότητα του πλούτου μετατρέπεται σε ανισότητα εξουσίας, καθώς «οι ολιγάρχες αγοράζουν Μέσα Ενημέρωσης, τράπεζες, ακόμα και τον δημόσιο λόγο», τονίζοντας τον κίνδυνο που δημιουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «όπου οι αλγόριθμοι - όχι οι πολίτες,αποφασίζουν τι βλέπουμε και τι πιστεύουμε».

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου επισήμανε την ανάγκηδημιουργίας ενός νέου ψηφιακού και πολιτικού οικοσυστήματος που θα βασίζεται στην αλήθεια, τον διάλογο και τον σεβασμό, και όχι στη χειραγώγηση για κέρδος. Πρότεινε επίσης, τη θεσμοθέτηση ενός τέταρτου σκέλους της δημοκρατίας - διαβουλευτικού, όπου οι πολίτες θα συνδιαμορφώνουν πολιτικές μέσω συνελεύσεων πολιτών ή ψηφιακών πλατφορμών διαλόγου, προτείνοντας «η Ευρώπη να δημιουργήσει τη δική της πλατφόρμα δημοκρατικής διαβούλευσης».

Αναφερόμενος στην ανάγκη «ριζικής ένταξης», σημε ίωσε ότι «η συμμετοχή δεν είναι να προσθέτουμε καρέκλες, αλλά να αλλάζουμε ποιος φτιάχνει το τραπέζι», υπογραμμίζοντας πως όσοι πλήττονται περισσότερο από τις αποφάσεις πρέπει να συμμετέχουν στη συνδημιουργία των λύσεων.

«Η ανισότητα σκοτώνει την ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά και επισήμανε πως «η ειρήνη ξεκινά από το σπίτι - με δικαιοσύνη, ισότητα και δημοκρατική ανανέωση».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης σε ΝέαΠολιτική Αναγέννηση ( Civic Renaissance), μια «σχολή ελπίδας όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν όχι μόνο να μιλούν αλλά και να ακούν, όχι μόνο να απαιτούν, αλλά και να διαβουλεύονται».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Γιώργος Α.Παπανδρέου δήλωσε:

«Το ερώτημα δεν είναι αν η δημοκρατία μπορεί να επιβιώσει χωρίς δημόσιο χώρο. Είναι αν μπορούμε να ευημερήσουμε μαζί μέσα σε αυτόν. Αν βρούμε το θάρρος να μετατρέψουμε τη συμμετοχή σε κοινή δύναμη, δεν θα αμφισβητήσουμε απλώς τον Γολιάθ της εποχής μας - θα ξαναανακαλύψουμε τη σοφία της ίδιας της δημοκρατίας.»