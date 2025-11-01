Γιατί οι ωκεανοί χάνουν το χρώμα τους

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως οι ωκεανοί του πλανήτη χάνουν το πράσινο χρώμα τους, γεγονός που -όπως φαίνεται- οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την εξασθένηση της ικανότητάς του να απορροφά διοξείδιο του άνθρακα.

Πώς, όμως, καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα;

Αυτή η αλλαγή στην χρωματική παλέτα των θαλασσών οφείλεται στην μείωση του φυτοπλαγκτού, των θαλάσσιων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για σχεδόν την μισή παραγωγικότητα της στρατόσφαιρας.

Τα ευρήματα, που έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα επίπεδα οξυγόνου όσο και στις τροφικές αλυσίδες, βασίζονται σε μια πρωτοποριακή μελέτη ημερήσιων συγκεντρώσεων χλωροφύλλης σε ωκεανούς χαμηλών και μεσαίων γεωγραφικών πλατών από το 2001 έως το 2023.

Η χλωροφύλλη είναι μια πράσινη χρωστική ουσία υπεύθυνη για την φωτοσύνθεση, την διαδικασία δηλαδή με την οποία τα φυτά,τα φύκια και τα φυτοπλαγκτόν, μετατρέπουν το φως του ήλιου, το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα σε οξυγόνο και γλυκόζη, διαδικασία που αποτελεί θεμέλιο για την συνέχιση της ζωής στη Γη.

Για την νέα αυτή μελέτη, οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν αλγορίθμους (deep-learning algorithms), με την βοήθεια των οποίων συνέδεσαν δεδομένα από δορυφόρους και ερευνητικά πλοία για να αξιολογήσουν την αλλαγή στην απόχρωση των ωκεανών.

Διαπιστώθηκε σημαντική μείωση του πράσινου χρώματος, περίπου 0,35 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο ετησίως, κατά την περίοδο των δύο και πλέον δεκαετιών διεξαγωγής της μελέτης. Η τάση αυτή ήταν διπλάσια στις παράκτιες περιοχές και πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερη κοντά σε εκβολές ποταμών.

Αυτό το φαινόμενο συνδέεται με τη μείωση της οικολογικής λειτουργίας του ωκεανού, καθώς παρατηρήθηκε ετήσια πτώση της ικανότητας δέσμευσης άνθρακα κατά 0,088%, αριθμός που ισοδυναμεί με 32 εκατομμύρια τόνους. “Η μείωση της ικανότητας δέσμευσης άνθρακα από το φυτοπλαγκτόν της επιφάνειας έχει σοβαρές επιπτώσεις στον κύκλο του άνθρακα”, ο Di Long, ένας εκ των συγγραφέων της έρευνας.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με την νέα μελέτη, πιθανότατα προκλήθηκε από την αύξηση της θερμοκρασίας που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Η θέρμανση των ανώτερων στρωμάτων του ωκεανού κοντά στην επιφάνεια έχει διευρύνει τη διαφορά θερμοκρασίας με τα ψυχρότερα βάθη, κάτι που θεωρείται ότι εμποδίζει την κάθετη μεταφορά των θρεπτικών ουσιών από τις οποίες εξαρτάται το φυτοπλαγκτόν.

Αυτό επιβεβαιώνει τις θεωρίες σχετικά με τον αντίκτυπο της υπερθέρμανσης του πλανήτη στη στρωματοποίηση των ωκεανών.