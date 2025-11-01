Βιβλιοπαρουσίαση στην Πάτρα: Μάγεψε το κοινό «Ο γρίφος της μαγεμένης χώρας»- ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025, στο Mosiac Hub (Ερμού 112, Πάτρα), η παρουσίαση του πρωτότυπου μουσικοκινητικού παραμυθιού με τίτλο «Ο γρίφος της μαγεμένης χώρας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Το Δόντι.

Πρόκειται για ένα διαθεματικό, διαδραστικό παραμύθι που υπογράφουν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Ευθυμία Μυλωνά, Αθανασία Νικολοπούλου, Μαρία Μπισμπίκη με την εκπαιδευτικό Μουσικής Αγωγής Ευανθία (Εύη) Βέρρα, στο οποίο συνδυάζεται δημιουργικά η αφήγηση με την μουσική, η κίνηση με την εικαστική έκφραση, προσκαλώντας τα παιδιά σε ένα ταξίδι γνώσης, φαντασίας και δημιουργικότητας.

Η αφήγηση συνεργάζεται με την κίνηση και τη μουσική και δημιουργούν μουσικοκινητικές δράσεις «δοκιμασίες» 60 λεπτών (όσος πρέπει να είναι, βάσει ερευνών, και ο ελάχιστος χρόνος της φυσικής -αθλητικής δραστηριότητας κάθε παιδιού καθημερινά) που οι ήρωες της ιστορίας πρέπει να ξεπεράσουν ώστε να οδηγηθούν στη λύση του γρίφου.

Στο παραμύθι συναντώνται τα αντικείμενα της Γλώσσας (αφηγηματικές τεχνικές, σχήματα λόγου, λεξιλόγιο), της συναισθηματικής αγωγής (συναισθήματα αγανάκτησης, στεναχώριας, θάρρους, ενθουσιασμού, ελπίδας, εμπιστοσύνης, αγάπης, χαράς), της μελέτης περιβάλλοντος (ιδιότητες συγκεκριμένων φυτών ευεργετικών για τον άνθρωπο), της ζωγραφικής (έμπνευση των παιδιών από το κείμενο, επιλογή χρωμάτων και αυτοέκφραση των παιδιών στις ασπρόμαυρες ή στις ημίχρωμες εικογραφήσεις), της δραματοποίησης (αυτοέκφραση και ενίσχυση αυτοπεποίθησης), των αξιών στην εκπαίδευση και στη ζωή (φιλία, συνεργασία, ενσυναίσθηση, ελευθερία, δημοκρατία, γενναιοδωρία, ειρήνη, χαρά) καθώς (για μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών) η ενασχόληση με κοινωνικά ζητήματα όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, δημοκρατία, η τυραννία και με φιλοσοφικά ζητήματα που προκύπτουν με τη λύση του γρίφου.

Το βιβλίο παρουσίασαν οι:

Δρ. Μιχαήλ Κατσικαδέλης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής, όπου το θέμα της ομιλίας του ήταν, Ο Γρίφος ψυχής και σώματος: Το Μουσικοκινητικό Παραμύθι ως Εργαλείο Ζωής. Ο κ. Κατσικαδέλης αναφέρθηκε στο συνδυασμό θεωρίας και πράξης από την καθημερινή στη σχολική ζωή.

Αικατερίνη Σγούρου, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Λακκόπετρας, η οποία αναφέρθηκε στο βαθύ παιδαγωγικό μήνυμα που μιλά για την ισορροπία, την ανάδειξη αξιών όπως, η φιλία, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση και η δυνατότητα αλλαγής, προτείνοντας τρόπους αξιοποίησης του βιβλίου στην σχολική τάξη.

Εύη Ραχάλ, εκπαιδευτικός και συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, η οποία αναφέρθηκε και εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει Δημιουργική Γραφή, πώς μπορεί να συνδυαστεί με το παραμύθι μέσα στην σχολική τάξη και τι μπορεί να προσφέρει αυτή η σύμπραξη στους/στις μαθητές/ τριες τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Επίσης με βάση το γρίφο της μαγεμένης χώρας, η συγγραφέας πρότεινε δράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής.

Στη συνέχεια τα μέλη της συγγραφικής ομάδας Αθανασία Νικολοπούλου, Μαρία Μπισμπίκη και Ευθυμία Μυλωνά, μίλησαν για την παιδαγωγική και διδακτική αξία του παραμυθιού, την επίδρασή του στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού, τη χρήση του παραμυθιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου και τη συνεργασία της Φυσικής Αγωγής με τα αντικείμενα της Δημιουργικής Γραφής και Μουσικής, τονίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την διαθεματικότητα του συγκεκριμένου παραμυθιού.

Η μουσικός Εύη Βέρρα τόνισε τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία μουσικής και Φυσικής Αγωγής. Συγκεκριμένα επισήμανε με την συνεργασία των παραπάνω εκπαιδευτικών κλάδων: την μείωση άγχους και στρες, την αύξηση της αυτοπεποίθησης μέσω προσωπικής έκφρασης, το ευχάριστο και διασκεδαστικό περιβάλλον, το κίνητρο για συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες (μέσω παιχνιδιών και χορών), το κίνητρο για κίνηση με τη βοήθεια της ρυθμικής γυμναστικής και της μουσικοθεραπείας σε άτομα ΑΜΕΑ, αναπτύσσοντας έτσι το άτομο ολιστικά (σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και γνωστικά).

Στη συνέχεια το κοινό κινήθηκε μέσα στο παραμύθι με την αφήγηση της Ευθυμίας Μυλωνά, προβληματίστηκε στην εύρεση του γρίφου και ψυχαγωγήθηκε με τους ήρωες της ιστορίας.

Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικοκινητικές δράσεις με κορδέλα που εκτέλεσαν οι μαθήτριες της Δ τάξης του 19ου Δ. Σ Πατρών: Σπυριδούλα Μητσοπούλου, Δέσποινα Σταθοπούλου, Βασιλική Ρούσσου και Αναστασία Βαλέρη που με τις φωνητικές και μουσικές ικανότητες της εκπαιδευτικού μουσικής αγωγής Εύης Βέρρα ενθουσίασαν το κοινό.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος κ. Νικόλαος Δελέγκος, ο οποίος συνεχάρη τις δημιουργούς για την πρωτοβουλία τους, επισημαίνοντας τη σημασία της καινοτομίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς μέσω εκπροσώπων τους, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου κ. Τάκης Πετρόπουλος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Πάτρας κ. Χρήστος Τσόγκας.

Το παρόν έδωσαν, η Διευθύντρια του 25ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών κ. Δέσποινα Ταμάμη, ο Διευθυντής του 29ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών κ. Βασίλειος Κομπατσιάρης, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα της υποστήριξης από τους τοπικούς φορείς τέτοιων προσπαθειών που προωθούν την καινοτομία και την δημιουργικότητα στην εκπαίδευση όπως το συγκεκριμένο παραμύθι, ο Διευθυντής του 19ου Δημοτικού Σχολείου κ. Γεώργιος Μαρκάκης, καθώς και εκπαιδευτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας μαζί με εκπροσώπους των ΜΜΕ Πατρών.

Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκπαιδευτικοί από τους συλλόγους διδασκόντων των 1ου, 6ου, 10ου, 19ου, 25ου 29ου, 32ου, 43ου, 56ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών καθώς και μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 19ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Παραβρέθηκαν επίσης στην εκδήλωση και οι κ. Άγγελος Ροζής -Πρόεδρος- και κ. Τότα Δανιγγέλη μέλος του Επιστημονικού συλλόγου πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πατρών καθώς και ο κ. Νίκος Αθανασίου απόστρατος Αξιωματικός της Αεροπορίας -συγγραφέας.

Συγχαρητήρια στη συγγραφική ομάδα και ευχές για την πορεία του βιβλίου εξέφρασε και ο Αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος του Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών, π. Ανδρέας Γεωργακόπουλος.