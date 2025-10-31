Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενημερωτικό δελτίο



Υπογραφή Σύμβασης Μεταφοράς Τεχνολογίας για την Αξιοποίηση Ευρεσιτεχνίας Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Σύμβασης Μεταφοράς Τεχνολογίας για την παροχή άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1733/1987.

Η σύμβαση συνάφθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και των Ερευνητών / Εφευρετών:

-Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας,

-Αικατερίνης Ανδρεοπούλου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Χημείας, και

-Κωνσταντίνου Ανδρικόπουλου, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή.

με τη νεοσύστατη εταιρεία Energy Unlimited, με αντικείμενο την αξιοποίηση της ευρεσιτεχνίας EP23215092.0/07.12.2023, η οποία αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας.

Η συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία αναφέρεται στην κατασκευή διστρωματικών μεμβρανών πολυμερικού ηλεκτρολύτη, ικανών να λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες (180–200 °C) και αυξημένες πιέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτόμες εφαρμογές στις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου υδρογόνου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα για το Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, και του Πανεπιστημίου Πατρών επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα των ερευνητών του Πανεπιστημίου να παράγουν έρευνα αιχμής με ουσιαστικές προοπτικές εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης.

Το έργο αυτό, πέρα από την επιστημονική του σημασία, αναδεικνύει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, υπηρετώντας τον στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Πατρών για παραγωγή γνώσης με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές νέων ερευνητικών συνεργειών, ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και εκπαίδευσης νέων επιστημόνων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως η ενεργειακή μετάβαση και τα προηγμένα πολυμερικά υλικά.

Τελετή Αναγόρευσης του Δρος Ευάγγελου Ευμορφόπουλου Κτηνίατρου – Τεχνολόγου Αλιευμάτων σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών | 05.11.2025 , 12:00

Ο Δρ Ευάγγελος Ευμορφόπουλος Κτηνίατρος – Τεχνολόγος Αλιευμάτων θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Θεοδώρου, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών επίσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Δρος Ευάγγελου Ευμορφόπουλου με τίτλο: «Γιατί HACCP–CCP;» Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση στην εκδήλωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

Περιήγηση στην Πάτρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Welcome to Up Fest 2025 Στο πλαίσιο των δράσεων καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού οργάνωσε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου πρωινή περιήγηση στην πόλη της Πάτρας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και πλήθος διεθνών φοιτητών και φοιτητριών, εντάσσοντας έτσι και τη διεθνή κοινότητα του Πανεπιστημίου στο φεστιβάλ Welcome to UP. Παράλληλα, παρευρέθηκαν γονείς Ελλήνων φοιτητών, καθώς και διεθνείς κάτοικοι της Πάτρας που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε με χαρά εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, Καθηγητής Ιωάννης Βενέτης, ο οποίος διαπίστωσε τη μεγάλη συμμετοχή στην ενδιαφέρουσα αυτή δράση του Φεστιβάλ. Πρόκειται για μία δράση γεφύρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη, γνωριμίας αλλά και εκπαίδευσης. Την περιήγηση ανέλαβαν ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, κ. Νεκτάριος Στελλάκης (στα αγγλικά) και η Δρ Ελένη Γεωργουδάκη, μέλος του Εργαστηρίου (στα ελληνικά).

Η διαδρομή ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα, σύμβολο της πόλης, όπου το κοινό υποδέχθηκαν οι εφημέριοι του ναού. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες γνώρισαν την ιστορία και την καθημερινή ζωή της Πάτρας, πραγματοποιώντας στάσεις σε εμβληματικά σημεία, όπως η πλατεία Γεωργίου, το Ρωμαϊκό Στάδιο, η πλατεία Μαρκάτο, το Ρωμαϊκό Ωδείο και το Κάστρο της Πάτρας, όπου ολοκληρώθηκε η περιήγηση.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία της πόλης, τη ρωμαϊκή και νεότερη περίοδο, την αρχιτεκτονική του ορθόδοξου ναού και τον βίο του Αποστόλου Ανδρέα.



Το Ευρωπαϊκό έργο “ExQuMe” Ξεκινά για να Μετασχηματίσει την Εκπαίδευση στην Κβαντομηχανική και να Αυξήσει τη Συμμετοχή των Γυναικών στα πεδία STEM Μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, το ExQuMe (Experiential Quantum Mechanic), ξεκίνησε επίσημα στις 2-3 Οκτωβρίου 2025 στο University of Turku, Φινλανδία. Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, το πρόγραμμα συγκεντρώνει μια δυναμική κοινοπραξία εταίρων από τη Φινλανδία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Κροατία και τη Γαλλία. Ενωμένο από μια κοινή δέσμευση για καινοτομία και ένταξη, το ExQuMe στοχεύει να μεταμορφώσει τον τρόπο διδασκαλίας της κβαντικής μηχανικής, αντιμετωπίζοντας τις βασικές προκλήσεις των φοιτητών μέσω της εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας, της παιχνιδοποίησης και της ψηφιακής αφήγησης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες.

Η εναρκτήρια συνάντηση ξεκίνησε με την ομιλία του καθηγητή Mikko-Jussi Laakso, διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ανάλυση της Μάθησης στο University of Turku, ο οποίος υπογράμμισε την ηγετική θέση της Φινλανδίας στην ψηφιακή μάθηση και τον στρατηγικό ρόλο του πανεπιστημίου στην εκπαιδευτική καινοτομία. Ο Δρ. Αθανάσιος Χριστόπουλος, συντονιστής του προγράμματος, καλωσόρισε την κοινοπραξία και υπογράμμισε τη σημασία της πανευρωπαϊκής συνεργασίας για την αναδιαμόρφωση του μέλλοντος της εκπαίδευσης STEM.

Η ομάδα του έργου ExQuMe περιλαμβάνει τους εξής εταίρους:

-University of Turku (Φινλανδία) – Συντονισμός έργου και εμπειρία στην μαθησιακή αναλυτική

-UCLan Cyprus (Κύπρος) – Εκπαιδευτικό πλαίσιο και ερευνητικός σχεδιασμός

-Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα) – Εκπαιδευτική καινοτομία σε πεδία STEM και εμπειρία σε VR παιχνίδια σοβαρού σκοπού

-University of Zagreb (Κροατία) – Εμπλοκή φοιτητών και εκπαιδευτική αξιολόγηση

-ESTIA Institute of Technology (Γαλλία) – Ανάπτυξη VR περιεχομένου

-ThePressProject (Ελλάδα) – Στρατηγική επικοινωνίας και διάχυσης

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία πέντε διαδραστικών εμπειριών εικονικής πραγματικότητας, που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να εξερευνήσουν τη κβαντομηχανική μέσω ιστοριών. Κάθε εμπειρία θα παρουσιάζει ένα ξεχωριστό σενάριο βασισμένο στην πρόκληση και την επίλυση προβλημάτων, προχωρώντας από τις βασικές αρχές στα προχωρημένα κβαντικά φαινόμενα. Παράλληλα θα έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις κοινές παρανοήσεις των φοιτητών στη φυσική. Αυτά τα μαθησιακά ταξίδια θα ενισχυθούν με στοιχεία παιχνιδιού και αφηγηματικά πλαίσια, βοηθώντας να γίνουν οι αφηρημένες έννοιες πιο προσιτές και ελκυστικές.

Είναι σημαντικό ότι η ένταξη των φύλων είναι ενσωματωμένη σε όλο το έργο. Η κοινοπραξία έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι όλα τα εκπαιδευτικά υλικά, οι πιλοτικές δραστηριότητες και τα εργαλεία αξιολόγησης θα βασίζονται σε στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη το φύλο. Με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των εμποδίων που ιστορικά έχουν περιορίσει τη συμμετοχή των γυναικών στη φυσική, το ExQuMe στοχεύει να ανοίξει νέους, δρόμους χωρίς αποκλεισμούς προς τις επιστημονικές και τεχνολογικές σταδιοδρομίες.

Κατά τους επόμενους μήνες, το έργο θα πραγματοποιήσει ανίχνευση αναγκών με τη συμμετοχή φοιτητών και εμπειρογνωμόνων από συνεργαζόμενα ιδρύματα, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των διδασκόντων. Η επόμενη διακρατική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026.

Το ExQuMe είναι κάτι περισσότερο από ένα ψηφιακό εργαλείο μάθησης, είναι μια τολμηρή ευρωπαϊκή συνεργασία που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο διδασκαλίας της επιστήμης.



Tετραήμερο φεστιβάλ τζαζ με τίτλο “BRIDGES Jazz Festival” στο θέατρο «Λιθογραφείον» Aπό την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου πραγματοποιείται για πρώτη φορά τετραήμερο φεστιβάλ τζαζ με τίτλο “BRIDGES Jazz Festival” στο θέατρο «Λιθογραφείον», με καθημερινή ώρα έναρξης των συναυλιών στις 9:30 μ.μ.

Το φεστιβάλ αποτελεί συνδιοργάνωση της Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μουσικής και του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.ticketservices.gr/event/bridges-jazz-festival/?lang=el

το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη έχει εξασφαλίσει τη διάθεση 250 εισιτηρίων για τη δωρεάν είσοδο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών(με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας κατά την είσοδο τους στο θέατρο). Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/anakoinosi-idrymatos-i-e-topali-pros-foitites-tries-panepistimiou-patron/

Διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα: Οστεοπόρωση: Ειδικά Θέματα Πρόληψης και Αποκατάστασης | 31.10.2025 , 10:00-12:00 Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, διοργανώνουν την επιστημονική εκδήλωση με θέμα: Οστεοπόρωση: Ειδικά Θέματα Πρόληψης και Αποκατάστασης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10.00-12.00πμ, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, στο αμφιθέατρο Β4, στο κτίριο Β.

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών τα τελευταία χρόνια οργανώνει κάθε χρόνο ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης (20 Οκτωβρίου), διοργανώνει σεμινάρια και παρέχει ενημερωτικά φυλλάδια. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση με σκοπό την επιμόρφωση των Φυσικοθεραπευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς συμβάλλει στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Τσεκούρα. Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Συντονίστρια, ΕΤ Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών (mariatsekoura@upatras.gr ).

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον σύνδεσμο https://physio.upatras.gr/



9ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας | 05-08.11.2025 Από 5 έως 8 Νοεμβρίου 2025 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του 9ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/9o-sybosio-archaiometrias-05-08-11-2025/



Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης (ACCA/SOEL Career Day) / ΠΜΣ Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης | 05.11.2025, 12:30 - 17:00 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διοργανώνουν για 2η συνεχή χρονιά εκδήλωση με τίτλο "Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης (ACCA/SOEL Career Day)".

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου από τις 12:30 - 17:00.

Κεντρικός στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους φοιτητές/τριες και αποφοίτους από το χώρο της Λογιστικής/Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής και Management τη δυνατότητα δικτύωσης (υποβολή βιογραφικού, ευκαιρία για συνέντευξη και ενημέρωση για τρέχουσες και μελλοντικές θέσεις εργασίας) με 12 κορυφαίες επιχειρήσεις:

-Deloitte

-EY

-KPMG

-pwc

-Grant Thornton

-ΣΟΛ Crowe

-bakertilly

-mazars

-argo

-Coffee Island

-Bakalaros Group

-NN

Tο πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

12:30 – 13:00 – Εγγραφές

13:00 – 13:10 – Εναρκτήριες ομιλίες από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

13:10 – 13:25 - Παρουσίαση ΣΟΕΛ

13:25 – 13:40 - Παρουσίαση ACCA

13:45 – 14:30 – Workshop "Navigating Your Future Path: A Roadmap to Professional Career. " by Globaltraining Greece

14:30 – 17:00* – Lunch/Coffee Break + Δικτύωση με τους εργοδότες στα stands των εταιρειών που συμμετέχουν στο ACCA/SOEL Career Day

* Παράλληλα, στις 16.00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων II.6 θα διεξάγεται Business Game με συμμετοχή φοιτητών με τίτλο "ESG Game".

Για να λάβετε πιστοποιητικό συμμετοχής σας στην εκδήλωση από τον οργανισμό ACCA, θα πρέπει να δηλώσετε αρχικά συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο (εναλλακτικά να σκανάρετε το barcode στο flyer που ακολουθεί):

https://forms.office.com/e/d5D3isHYGU

Επίσης στο ίδιο σύνδεσμο θα δηλώσετε - εφόσον το επιθυμείτε - την πρόθεση συμμετοχής σας στο Business Game. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (50) στο Business Game, θα τηρηθεί η μέθοδος First Come - First Serve (Σειρά Προτεραιότητας), με επιλαχώντες μέχρι και 15 άτομα.