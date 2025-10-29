Το Πεντάγωνο αλλάζει όψη! Δένδιας: «Αλλαγή φιλοσοφίας των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε μια νέα εποχή περνά το ιστορικό κτήριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αποκαλύπτει σήμερα τη νέα βιοκλιματική όψη του, με την υπογραφή του γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής του όψης του υπουργείου Άμυνας έγινε από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η αναβάθμιση του Πενταγώνου δεν περιορίζεται στην εξωτερική του όψη. Ήδη έχουν δρομολογηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση, η επέκταση της βιοκλιματικής πρόσοψης σε όλο το κεντρικό κτίριο και η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων εργασίας.

Ν. Δένδιας: Η νέα βιοκλιματική όψη εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για ένα «αναγεννημένο υπουργείο Άμυνας» όπου «κάθε κτήριο συμβολίζει μια αρχιτεκτονική και μια εποχή και το κτήριο του υπουργείου Άμυνας από τη δεκαετία του 50′ δεν διεκδικούσε δάφνες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού».

Πρόσθεσε ότι «είναι ένα τα πολλά κτήρια που προφανώς στάθηκαν αμετάβλητα στον χρόνο, εγκλωβισμένα σε μια ιδιότυπη ελληνικότητα του χθες που συμβιβάζονταν με μια ξεπερασμένη κανονικότητα. Η εξέλιξη ενός κτηρίου συνιστά αλλαγή και πρόοδο και η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Άμυνας εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Η νέα εικόνα του υπουργείου δε συνιστά απλώς αισθητική παρέμβαση, αλλά συνιστά τον συμβολισμό της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και τις νέες απαιτήσεις, συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση, καθώς και αλλαγή νοοτροπίας και φιλοσοφίας του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Δένδιας σχολίασε στη συνέχεια ότι «όλα αυτά φάνταζαν αδιανόητα, όπως έμοιαζε αδιανόητο πριν από δύο χρόνια ότι η χώρα θα κατασκεύαζε τα δικά της drones και αντί drones συστήματα και ότι θα υλοποιούσε προγράμματα καινοτόμων προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της όπως αυτά που γέμισαν με περηφάνεια τον ελληνικό λαό στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά είναι μόνο η αρχή».

«Οι αλλαγές πρέπει να εκφράζουν την ατζέντα του φιλόδοξου εκσυγχρονισμού που απαιτούν οι καιροί. Το κτήριο στην ουσία συνδέει με μοναδικό τρόπο το παρελθόν με το μέλλον μας», συμπλήρωσε.

«Σύντομα διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «η ίδια η διαμόρφωση της εντυπωσιακής αυτής πρόσοψης φιλτράρει το φως του παρόντος, διατηρώντας τη διαύγεια του παρελθόντος, αντανακλά όμως παράλληλα το δυναμισμό του μέλλοντος».

«Υπενθυμίζει έτσι σε όλους ότι η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο στην ισχύ των όπλων της, αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητά μας. Η νέα πρόσοψη συνομιλεί απευθείας με την Κιβωτό της Εθνικής Μνήμης, το εντυπωσιακό γλυπτό του Κωνσταντίνου Βαρώτσου που αφιερώνεται στους γνωστούς στρατιώτες που έπεσαν για την ελευθερία και την ειρήνη, την πρόοδο της χώρας και την εθνική αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

«Είναι αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία, ενώ συχνά τις θεωρούμε δεδομένες. Είναι άλλωστε τιμητικό καθήκον για το υπουργείο να φροντίζει κάθε τοπόσημο το οποίο συνδέεται με τους ήρωές μας με πρώτο το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ένα μνημείο που θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει υπηρετώντας πρώτα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».